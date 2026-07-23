José 'Chema' Caballero reacciona tras altercado con umpire: "Saben que están equivocados"

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Panamá/José 'Chema' Caballero no se quedó callado y se manifestó sobre la discusión que tuvo con el umpire Quinn Wolcott durante el partido que protagonazon los Yankees de Nueva York y los Piratas de Pittsburgh en la tarde del miércoles 22 de julio.

"Es muy fácil solo inventar reglas y cambiar el deporte más hermoso del mundo y después no hacerse responsable de las fallas de la misma", comentó Caballero en una publicación que hizo en sus historias de Instagram.

Durante la parte baja del sexto episodio de ese partido, Caballero recibió un strike automático sin una advertencia previa de parte de Wolcott quien argumentó que lo hizo porque el jugador esperó hasta que faltaran ocho segundos en el reloj para consumar su turno al bate. En ese momento, el pelotero se defendió al expresar que no había hecho nada distinto a lo que acostumbra hacer cuando está a la ofensiva.

"Saben que están equivocados, pero es muy difícil aceptar que un simple jugador, que solo quiere jugar lo que siempre amo, pueda adaptarse y utilizarlo en su juego", agregó. "Al final ellos son los que mandan y hacen y deshacen cuando y cómo quieren y los demás solo les toca callar y obedecer".

Dos días antes de ese incidente, 'Chema' tuvo una pugna con el lanzador de los Piratas Dennis Santana por su manejo de ese cronómetro que limita el tiempo que los serpentineros tienen para hacer sus lanzamientos.

Las Grandes Ligas establecen que el bateador tiene un tiempo de 30 segundos entre cada turno para ingresar al área del 'home plate' y tiene hasta el segundo 8 para estar en la caja de bateo y mirando al lanzador para consumar el turno.

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Las tácticas de 'Chema'

La regla de MLB establece que el bateador debe estar dentro de la caja de bateo y con la vista fija/atento al lanzador cuando restan al menos 8 segundos en el cronómetro.

Caballero aprovecha este margen al máximo a través de las siguientes tácticas: