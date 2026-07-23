Josué Vergara| El panameño es titular con el Gent de Bélgica en la Conference League 2026

Con el número 47 en su espalda, el delantero afronta un compromiso importante en un torneo europeo de clubes.

Panamá/El futbolista panameño Josué Vergara forma parte de la formación titular del Gent de Bélgica que este jueves enfrenta al LNZ Cherkasy de Ucrania en un partido de la segunda ronda de clasificación en la Conference League que se realizará en un terreno neutral, el Estadio Kazimierz Górski en Płock, Polonia.

La alineación completa del club belga es la siguiente:

¿Cómo llegan los equipos?

FC LNZ Cherkasy

El ascenso de LNZ Cherkasy ha sido vertiginoso. De jugar en la cuarta división ucraniana en 2021 y convertirse en club profesional recientemente, el equipo firmó una campaña sensacional en la liga local finalizando en el segundo puesto detrás del Shakhtar Donetsk para asegurar su boleto europeo. Aunque jugará fuera de casa, el conjunto ucraniano se caracteriza por su orden defensivo y transiciones rápidas comandadas por atacantes como Mark Assinor.

KAA Gent

El conjunto belga parte como claro favorito en esta llave gracias a su amplia experiencia en torneos continentales. Dirigidos para esta campaña con un plantel competitivo liderado por mediocampistas de calidad como Mathias Delorge y atacantes como Wilfried Kanga, Gent buscará imponer condiciones desde la ida para sentenciar la eliminatoria en el duelo de vuelta programado para el 30 de julio en Bélgica.