César Samudio: portero de la Selección de Panamá es premiado en Honduras

Samudio fue galardonado en la cuarta versión de los premios MVP de Honduras donde también fue reconocido su compatriota Javier Rivera.

Panamá/El panameño CésarSamudio recibió el galardón al portero menos vencido de la temporada 2025 en la liga de fútbol de Honduras, durante la cuarta entrega de los Premios MVP en ese país centroamericano.

Samudio, quien juega para el club Marathón, se quedó con esa distinción a pesar de que perdió la titularidad en esa campaña. Según datos del portal Transfermarkt, el también miembro de la Selección de Panamá participó en 30 partidos, dejó su portería imbatida en 14 juegos y permitió un total de 25 goles. Eso equivale a un promedio de 0.83 tantos por encuentro.

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"Siempre tenemos un peso, digamos, adicional. El extranjero se dice por ahí que siempre tiene que jugar. Y la verdad es que se siente muy bien estar fuera de tu país, darlo todo por una afición que quizás no conocías, no pensabas nunca que ibas a dar todo por ellos. Así que es algo muy lindo. Y la verdad es que siempre le doy gracias a la vida, todo por ponerme en Marathón y por conocer... personas muy lindas dentro de la institución y en este país".

Por su parte, el defensor panameño del Marathón, Javier Rivera quedó agrupado en el once ideal del Torneo Clausura 2026.

"Siempre tenemos un peso, digamos, adicional. El extranjero se dice por ahí que siempre tiene que jugar. Y la verdad es que se siente muy bien estar fuera de tu país, darlo todo por una afición que quizás no conocías, no pensabas nunca que ibas a dar todo por ellos. Así que es algo muy lindo. Y la verdad es que siempre le doy gracias a la vida, todo por ponerme en Marathón y por conocer... personas muy lindas dentro de la institución y en este país".

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Premios

los Premios MVP son una gala anual organizada por la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras (Liga Hondubet) para reconocer a los jugadores, entrenadores y otras figuras más destacadas de la temporada. El término MVP significa Most Valuable Player ("Jugador Más Valioso").

Durante la ceremonia suelen entregarse reconocimientos como:

Mejor Jugador (MVP) del Torneo Apertura.

Mejor Jugador (MVP) del Torneo Clausura.

Mejor entrenador.

Mejor portero.

Máximo goleador.

Mejor jugador joven.

Mejor once ideal de cada torneo.

Otros premios individuales por posición o rendimiento.

La primera edición se celebró tras la temporada 2022-2023, y desde entonces el evento se ha convertido en una de las principales ceremonias de reconocimiento del fútbol hondureño.

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