Cali, Colombia/Desde el barrio Tequendama, en Cali, Colombia, los equipos de búsqueda mantienen una intensa labor de rescate tras el derrumbe de una panadería ubicada en la intersección de la calle Quinta con 44.

Según el reporte directo de TVN Noticias desde la zona de desastre, existen fuertes indicios de que una persona podría seguir con vida bajo la estructura colapsada. Los rescatistas lograron percibir ruidos cerca de la 1:00 de la tarde, lo que ha acelerado las maniobras de búsqueda durante toda la jornada.