Este viernes 24 de julio desde las 8:30 PM Deportivo Árabe Unido vs Plaza Amador EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Plaza Amador presentó este martes de manera oficial su nueva indumentaria para la temporada durante una conferencia de prensa, evento en el que también confirmó la renovación de su acuerdo de patrocinio con Sportium. Con esta alianza, ambas instituciones ratifican su compromiso de seguir impulsando el desarrollo y fortalecimiento del club.