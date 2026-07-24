LPF calendario | Todo listo para el arranque del Torneo Apertura 2026: así se juega la Jornada 1

Panamá/El fútbol panameño vuelve a rodar. Este viernes arranca la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), con una programación que se extenderá hasta el lunes.

El campeonato se pone en marcha esta noche con un clásico de peso: Deportivo Árabe Unido recibe a Plaza Amador desde las 8:30 p.m., en el renovado Estadio Armando Dely Valdés, escenario que llega remozado para este arranque de temporada.

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Así luce el calendario completo de la Jornada 1:

Viernes 24 de julio

8:30 p.m. — Deportivo Árabe Unido vs. Plaza Amador, Estadio Armando Dely Valdés podrá seguirse en vivo por las pantallas de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá.

Sábado 25 de julio

6:15 p.m. — Alianza FC vs. Umecit FC , Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

— , Estadio Rommel Fernández Gutiérrez 8:30 p.m. — Club Deportivo Universitario vs. San Francisco FC, Estadio Universidad Latina, Penonomé

Domingo 26 de julio

4:00 p.m. — Parita FC vs. Unión Coclé , Estadio Gustavo Posam, Herrera

— , Estadio Gustavo Posam, Herrera 6:15 p.m. — Veraguas United vs. CAI, Estadio Toco Castillo

Lunes 27 de julio

8:30 p.m. — Tauro FC vs. Sporting San Miguelito, Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

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La jornada inaugural reparte la acción por cinco sedes distintas del país, desde la capital hasta Penonomé y Herrera, reflejo de la descentralización que ha tomado el fútbol nacional en los últimos torneos. El fin de semana cierra con un doble compromiso en el Rommel Fernández Gutiérrez, que recibirá a Alianza FC el sábado y a Tauro FC el lunes.

Con este arranque, los diez equipos de la LPF inician la carrera por el título del Torneo Apertura 2026, certamen que podrá seguirse en su totalidad a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá.

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