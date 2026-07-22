LPF | Plaza Amador presentó su nueva piel para el Torneo Apertura 2026

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Panamá/El Plaza Amador realizó este martes una conferencia de prensa en la que presentó oficialmente su nueva indumentaria para la temporada, además de anunciar la renovación de su alianza de patrocinio con Sportium, reafirmando el compromiso de ambas partes con el crecimiento del club.

Durante el acto participaron el director técnico Mario Méndez, el directivo Gian Castillero, el director de país Jorge Luis Fernández quienes compartieron los objetivos del equipo para el nuevo campeonato.

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Como parte de la presentación, se dio a conocer la nueva camiseta que vestirá el conjunto placino en los torneos locales e internacionales, una indumentaria que acompañará al equipo en los retos de la temporada.

En cuanto al patrocinio, Sportium y Plaza Amador renovaron su alianza con el propósito de fortalecer el vínculo entre la institución y su afición, impulsando iniciativas que acerquen aún más a los seguidores con el club.

El técnico Mario Méndez aseguró que el objetivo continúa siendo competir al máximo nivel, buscar el triunfo en cada compromiso y representar de la mejor manera al fútbol panameño tanto a nivel nacional como internacional.

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Por su parte, el directivo Gian Castillero destacó la incorporación de nuevos refuerzos para fortalecer la plantilla. Entre ellos sobresale el regreso de Everardo Rose, quienes llegan con altas aspiraciones y con la misión de aportar experiencia y calidad al equipo.

Con estos anuncios, Plaza Amador se declara listo para afrontar una nueva temporada con la ilusión de pelear por los títulos y seguir siendo protagonista dentro y fuera de las canchas.

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