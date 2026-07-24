Deportivo Árabe Unido vs Plaza Amador | Previa, antecedentes y todo lo que necesitas saber

Panamá/El Deportivo Árabe Unido y Plaza Amador abren el Torneo Apertura 2026 en el renovado Armando Dely Valdés.

La Liga Panameña de Fútbol pone en marcha esta noche el Torneo Apertura 2026 con un duelo de peso entre el Deportivo Árabe Unido y el CD Plaza Amador, que se enfrentarán a partir de las 8:30 p.m. en el remozado estadio Armando Dely Valdés.

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El Expreso Azul llega a la costa atlántica como vigente campeón, tras conquistar su décima estrella el pasado 23 de mayo al vencer 3-2 en tiempo extra al Alianza FC en la final del Clausura 2026, resultado con el que además selló el tricampeonato bajo la dirección de Mario Méndez.

Deportivo Árabe Unido, por su parte, se presenta como el segundo club con más títulos en la historia de la primera división panameña, con 15 coronas, apenas dos menos que el Tauro FC.

De cara a este nuevo semestre, el conjunto rojinegro reforzó su plantilla con la llegada del portero Kevin Mosquera, procedente del Sporting San Miguelito; el regreso del delantero centro Juan Villalobos, tras su paso por el CD Marquense; y la vuelta de Armando Cooper al mediocampo, una de las figuras más reconocidas del fútbol panameño.

Del lado de Plaza Amador, el equipo dirigido por Mario Méndez afronta el reto de revalidar el título con el regreso del goleador Everardo Rose, luego de su experiencia en el fútbol ecuatoriano, además de las incorporaciones de Ángel Valencia y Jorlian Sánchez, piezas que buscan reforzar la ofensiva placina de cara a la defensa de la corona.

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Los antecedentes recientes entre ambos clubes le dan un marcado favoritismo a Plaza Amador: en los últimos cinco enfrentamientos directos, el conjunto placino ganó en cuatro ocasiones, incluyendo un contundente 4-1 como visitante el 19 de julio de 2025 y un 3-0 en la más reciente visita a Colón, el pasado 2 de mayo. La única victoria de Árabe Unido en ese lapso llegó el 11 de octubre de 2025, cuando se impuso 2-0 como visitante en el Rommel Fernández.

Con un estadio renovado, un campeón vigente que llega en busca de continuar su hegemonía y un local que se refuerza para intentar cortar esa racha, el arranque del Apertura 2026 promete una noche de fútbol de alto voltaje en Colón.

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