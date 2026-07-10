El Juego de las Estrellas del béisbol de las Grandes Ligas se realizará el martes 14 de julio a las 7:00 p.m. y será transmitido por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Después de destacar en el béisbol de las Grandes Ligas, Mariano Rivera llega a Panamá en una faceta diferente a través de la presentación de las salsas Mo's Heat que, según él mismo cuenta, lleva el sazón panameño al mundo.

"Esto para mí es Panamá; yo hice, yo traje, yo representé a Panamá visualmente en los Estados Unidos por 25 años, ligas menores y grandes ligas", recordó Rivera en una entrevista a David Salayandía de TVN y TVMAX. "Estamos llevando a Panamá a un nivel diferente. Llevamos a que prueben a Panamá en Estados Unidos y no le hemos fallado. Esta salsa para mí es algo especial y lo hemos llevado al mercado americano".

Rivera indicó que Mo's Heat comenzó su lanzamiento al mercado en Estados Unidos y que ahora la trae a Panamá.

"Lo más que nosotros estamos contentos es que este producto es hecho en Panamá. Totalmente panameño y eso es lo que nos llena a nosotros de satisfacción", agregó.

El ex lanzador de los Yankees de Nueva York precisó que Mo's Heat se compone de tres salsas y reconoció que su favorita es la llamada 'cutter', igual que el tipo de lanzamiento que él mismo utilizaba y que ha sido de influencia para muchos lanzadores en las Grandes Ligas.

"Son tres salsas, son tres diferentes, pero esa es la que más les gusta, ¿no? La que lleva el nombre del 'cutter'. Exactamente, el 'cutter' por el famoso lanzamiento", indicó.

El lanzamiento de Mo's Heat se hizo mediante una conferencia de prensa donde se dieron detalles de ese producto.

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El producto

Mo's Heat es una marca de salsas picantes premium inspiradas en la cocina panameña, creada en colaboración con el exbeisbolista panameño Mariano Rivera. La marca combina la cultura gastronómica de Panamá con referencias al béisbol, especialmente a los lanzamientos más famosos de Rivera.

Actualmente ofrece tres salsas principales:

The Cutter : salsa de habanero clásica, con un picante equilibrado.

: salsa de habanero clásica, con un picante equilibrado. The Curve : elaborada con habanero verde, de sabor más fresco.

: elaborada con habanero verde, de sabor más fresco. The Sinker: hecha con habanero rojo, con un perfil de sabor más intenso.

Un aspecto interesante es que las salsas se fabrican en Panamá, utilizando ingredientes y recetas inspiradas en la tradición culinaria panameña, aunque la marca se comercializa principalmente en Estados Unidos.