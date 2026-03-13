Mariano Rivera realiza el primer lanzamiento en la reinauguración del Mariano Bula de Colón

De forma paralela, en la Asamblea Nacional se discute un proyecto de ley para crear el patronato del estadio Roberto Mariano Bula, el cual estaría presidido por Pandeportes.

El exgrandes ligas Mariano Rivera protagonizó uno de los momentos más simbólicos en la inauguración del estadio de béisbol Roberto Mariano Bula, en la provincia de Colón, al realizar el lanzamiento de honor que marcó oficialmente la apertura del renovado coliseo deportivo.

Rivera, considerado el mejor cerrador de todos los tiempos en las Grandes Ligas, destacó la importancia del nuevo estadio para la provincia y aseguró que el pueblo colonense merece contar nuevamente con un escenario para el desarrollo del béisbol.

“Esta es una ocasión especial porque el pueblo colonense se lo merece. Confío en que harán buen uso de este estadio”, expresó el exlanzador.

Durante su intervención, Rivera recordó que Colón ha sido históricamente una cuna de grandes peloteros, cuyas hazañas han trascendido tanto a nivel nacional como internacional.

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“Colón le ha dado mucha gloria al país, no solamente nacional, sino mundialmente”, afirmó.

El expelotero también destacó que durante ocho o nueve años la novena colonense no pudo jugar en su casa, por lo que debió disputar sus partidos en otras provincias.

Hace ocho o nueve años que Colón no jugaba en su casa, jugaba en tierras lejanas. Ahora va a jugar aquí con su propia gente”, señaló.

La inauguración del estadio también contó con la presencia del presidente José Raúl Mulino, quien durante el acto reiteró que la culminación de la obra responde a un compromiso adquirido con la provincia.

“Prometido y cumplido”, expresó el mandatario al inicio de su discurso.

Mulino aseguró que el prolongado retraso en la entrega del estadio no se debió a falta de recursos, sino a problemas en el manejo de los fondos públicos en administraciones anteriores.

“Plata no faltó, faltó la decencia y las ganas de trabajar por este país”, manifestó.

El presidente también destacó que el deporte representa una herramienta importante para la juventud, ya que fomenta la disciplina y contribuye a alejarlos de las drogas. En ese contexto, mencionó otros proyectos deportivos en desarrollo, como el estadio Armando Dely Valdés, que, según indicó, será entregado próximamente.

Mulino hizo además un llamado a los ciudadanos a cuidar las instalaciones del nuevo estadio, al señalar que debe convertirse en un espacio de encuentro familiar y en un semillero de futuras figuras del béisbol.

La reinauguración del Roberto Mariano Bula marca el regreso del béisbol mayor a Colón, luego de años en los que el equipo provincial tuvo que disputar sus partidos como local fuera de su territorio.

De forma paralela, en la Asamblea Nacional se discute un proyecto de ley para crear el patronato del estadio Roberto Mariano Bula, el cual estaría presidido por Pandeportes.