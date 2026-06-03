Inditex registra un beneficio neto al alza del 5,4% en el primer trimestre

A este entorno competitivo se añade también el clima de incertidumbre bajo la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos, uno de los mercados más importantes de Inditex después de España.

El gigante español de la moda Inditex, propietario de la marca Zara, registró un alza del 5,4% interanual en su beneficio neto de los primeros tres meses de su ejercicio, hasta alcanzar los 1.375 millones de euros (unos 1.600 millones de dólares), informó el grupo este miércoles.

El líder mundial de la moda asequible, propietario también de Bershka, Stradivarius o Massimo Dutti, celebró en un comunicado su "sólido desempeño operativo" entre el 1 de febrero y el 30 de abril, los tres primeros meses de su ejercicio fiscal, en un sector de la industria "altamente fragmentado".

Las ventas, por su parte, "crecieron un 5,8%" hasta alcanzar los 8.750 millones de euros, indicó.

En la presentación a mediados de marzo de sus resultados anuales de 2025-2026, el grupo con sede en Galicia, en el noroeste de España, había considerado "limitado" el impacto de la guerra en Oriente Medio en sus actividades, pese a cierres temporales de tiendas en la región, donde opera a través de franquicias.

Inditex, con "presencia en 215 mercados", volvió a estimar el miércoles que su "flexibilidad", junto con el "suministro en proximidad", le permite adaptarse y reaccionar con rapidez a las evoluciones del mercado.

El grupo español, presidido por Marta Ortega, hija de su fundador y multimillonario Amancio Ortega, emplea a más de 160.000 personas y gestiona más de 5.400 tiendas en el mundo.

Inditex precisa en su comunicado que ha previsto inversiones por "alrededor de 2.300 millones de euros en 2026", destinadas principalmente a integrar cada vez más la IA en sus empresas.

Estos resultados anunciados el miércoles se producen en un momento en que el grupo español se enfrenta a una competencia cada vez más dura en el sector.

La irrupción de marcas ultrabaratas como la cadena de origen chino Shein está desestabilizando a los actores tradicionales de la moda asequible.

A este entorno competitivo se añade también el clima de incertidumbre bajo la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos, uno de los mercados más importantes de Inditex después de España.