Béisbol U12 final resultado | Panamá Oeste se quedó con el campeonato nacional en una final memorable

Panamá/En un enfrentamiento de alta tensión disputado este sábado 16 de mayo de 2026, la novena de Oeste U12 se impuso con una victoria ajustada de 1-0 sobre Los Santos U12.

El encuentro fue un auténtico duelo de pitcheo en el que las defensas se mantuvieron herméticas hasta los episodios finales, definiéndose por la mínima diferencia en el marcador.

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Los mejores a la ofensiva

A pesar del dominio de los lanzadores, algunos bateadores lograron descifrar los envíos rivales. Por Oeste U12, destacaron con el madero:

Felix Garcia : Conectó un doblete , anotó la única carrera del partido y además sumó una base robada.

: Conectó un , anotó la del partido y además sumó una base robada. Lucas Gutierrez : Fue el héroe ofensivo al empujar la carrera del triunfo con su imparable.

: Fue el héroe ofensivo al empujar la carrera del triunfo con su imparable. Abdel Gibbs y Armando Stanziola: Ambos aportaron a la causa de Oeste con un doble cada uno.

Por parte de Los Santos, la ofensiva fue silenciada casi por completo, logrando apenas dos hits en todo el trayecto, cortesía de Carlos Cortez y Jose Cohen.

Momentos clave del juego

El partido se mantuvo empatado a cero durante gran parte del trayecto, gracias a una sólida apertura de Eynar De Leon por Los Santos, quien lanzó 4.1 entradas sin permitir anotaciones. Sin embargo, el destino del juego cambió en la baja del quinto episodio, cuando la artillería de Oeste finalmente logró romper el celofán y anotar la carrera que les daría la victoria.

La figura indiscutible del encuentro fue el lanzador Luis Urriola, quien se acreditó el juego completo y la victoria tras una labor magistral de 6 entradas, en las que solo permitió 2 imparables, otorgó un boleto y recetó 3 ponches. Por el contrario, el relevista santeño Javier Barria cargó con la derrota al permitir la anotación decisiva en el quinto capítulo. Oeste terminó con una producción de 5 hits, mientras que Los Santos no pudo capitalizar sus pocas oportunidades, dejando a 4 corredores en las bases.

Partido por el tercer puesto

En una exhibición de poderío ofensivo y dominio desde el montículo, la selección de Metro U12 propinó una contundente blanqueada de 10-0 a Chiriquí U12 este sábado 16 de mayo de 2026. El encuentro se definió temprano gracias a un feroz ataque de los metropolitanos, quienes capitalizaron el descontrol del pitcheo rival para sentenciar el juego en apenas cinco episodios.

Los mejores a la ofensiva

El bateo de Metro fue implacable, sumando un total de 10 imparables. Entre los jugadores más destacados figuraron:

Nelson Robledo : Se fue de 4-2 con dos carreras anotadas y una impulsada, liderando la ofensiva desde el inicio.

: Se fue de 4-2 con y una impulsada, liderando la ofensiva desde el inicio. Carlos Perez : Tuvo una tarde perfecta al batear de 2-2, remolcando dos carreras fundamentales para la causa capitalina.

: Tuvo una tarde perfecta al batear de 2-2, remolcando fundamentales para la causa capitalina. Gabriel Ledezma y Francisco Lopez: Ambos aportaron extrabases con un doblete y una carrera empujada cada uno.

Por el equipo de Chiriquí, la ofensiva fue silenciada y limitada a solo cuatro hits aislados conectados por Jadhier Rivera, Albert Ruiz, Franklin Morales y Loghann Castillo.

Momentos clave del juego

El destino del encuentro se selló prácticamente en el primer episodio, cuando Metro desató una ofensiva explosiva de nueve carreras que dejó sin respuesta a la novena de Chiriquí. El abridor chiricano, Eduardo Ortega, sufrió el castigo temprano al permitir cuatro anotaciones sin lograr retirar a ningún bateador, cargando con la derrota.

En el montículo, Diego Camaño se acreditó la victoria con una labor sólida de 3 entradas, en las que solo permitió dos imparables y recetó dos ponches. El relevista Javier Jaen completó la ruta lanzando los dos últimos capítulos sin permitir libertades, asegurando la blanqueada. La disciplina defensiva de Metro fue clave al terminar con cero errores, mientras que Chiriquí cometió dos pifias defensivas que complicaron su desempeño.