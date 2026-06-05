Sintoniza el segundo partido amistoso entre Panamá y Jamaica, el lunes 8 de junio a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La directora técnica de la Selección Femenina de Panamá, Toña Is, manifestó que el gol anotado por Jamaica, y que le valió la derrota a las canaleras, se dio por una falta que catalogó de "inexistente".

"Yo creo que habíamos merecido el empate. Fue un gran partido nuestro", comentó. "Nos han hecho gol de una falta que para mí es inexistente. Estaba viendo el video y creo que la falta no existe", agregó.

La entrenadora manifestó su descontento por el arbitraje durante el partido.

"No estamos contentos con el arbitraje. No entendemos ciertas cosas, pero bueno hay que seguir trabajando. El camino es este".

Las declaraciones de Is se dieron en la zona flash del estadio Rommel Fernández tras la finalización del cotejo que terminó a favor de las jamaiquinas, por 1 a 0.

Este fue el primero de dos partidos amistosos que ambas selecciones tendrán antes de la continuación del Campeonato Concacaf W que es clasificatorio al Mundial Femenino Brasil 2027.