Orgullo y expectativas: así reaccionan los colonenses al nuevo estadio de béisbol Roberto Mariano Bula

El nuevo estadio tiene capacidad para 5,000 aficionados, estacionamientos para alrededor de 105 vehículos y un terreno de juego con dimensiones similares a las utilizadas en las Grandes Ligas, según han indicado las autoridades y constructores.

Colón/Con expectativa y orgullo, pero también con el compromiso de cuidar y preservar sus instalaciones, los colonenses reciben el nuevo estadio de béisbol Roberto Mariano Bula, que será inaugurado este viernes tras casi nueve años de construcción.

Imágenes aéreas del moderno coliseo muestran la obra que hoy abre oficialmente sus puertas a la provincia de Colón. El acto inaugural está previsto para las 10:00 de la mañana con la presencia de autoridades y del presidente de la República, José Raúl Mulino.

Horas más tarde, el estadio vivirá su primer gran evento deportivo, con el partido inaugural del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor entre los "correcaminos" de Colón y el equipo de Chiriquí.

Para muchos colonenses, el Mariano Bula no es solo concreto y graderías, sino un espacio de encuentro comunitario.

“Nos lo merecemos porque somos una provincia que ingresa mucho al país. Colón se lo merecía. Somos tierra de campeones”, expresó uno de los residentes consultados.

La aficionada manifestó su emoción tras la larga espera: “Muy feliz, porque otras provincias tienen su estadio y Colón también lo merece. Aquí muchas personas han salido adelante en el deporte”.

No obstante, también surgieron críticas sobre el tamaño del nuevo escenario.

“Estoy decepcionado porque siento que la grada está muy chica para Colón. He visto las imágenes y me da la sensación de que es pequeño”, comentó otro colonense.

Este residente fue tajante al decir: "Colón es cuna de campeones, pero huérfana de coliseos".

A pesar de ello, la mayoría coincide en que la obra representa un paso importante para la provincia, aunque también implica una responsabilidad.

“La espera fue larga, casi nueve años, pero al fin llegó. Ahora la tarea es cuidarlo, mantenerlo. No solo el colonense, también el gobierno que debe darle mantenimiento”, señaló otro ciudadano.

El nuevo estadio tiene capacidad para 5,000 aficionados, estacionamientos para alrededor de 105 vehículos y un terreno de juego con dimensiones similares a las utilizadas en las Grandes Ligas, según han indicado las autoridades y constructores.

La obra recibió su orden de proceder en noviembre de 2017, con un costo inicial cercano a 15 millones de dólares, monto que en ese momento contemplaba además otras infraestructuras deportivas en la provincia, como el estadio Dely Valdés y escenarios para ligas menores.

Sin embargo, tras retrasos, abandono de la obra y seis adendas, el proyecto terminó costando más de 36 millones de dólares.

Aun así, para muchos colonenses el nuevo estadio representa la posibilidad de volver a vivir grandes noches de béisbol.

Información de Fabio Caballero