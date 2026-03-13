Incertidumbre en el campo: productores aseguran que no hay crisis, pero temen al futuro por aumento del petróleo

Pese a las preocupaciones por el futuro, el sector asegura que actualmente no existe una crisis de producción en el país . De acuerdo con Jiménez, hay suficientes áreas de cultivo y abastecimiento de productos agrícolas.

El sector agropecuario expresó su preocupación ante el posible aumento en el precio de los combustibles, impulsado por el encarecimiento del petróleo en el contexto del conflicto en Medio Oriente. Productores de Tierras Altas alertan que este escenario podría generar un efecto dominó que incrementaría los costos de producción agrícola en Panamá.

Lorenzo Jiménez, representante de la Asociación de Productores de Tierras Altas, explicó que, aunque el precio del combustible aún no ha subido de manera significativa, la tendencia del mercado internacional anticipa un aumento que terminará impactando directamente al sector.

Esto es un efecto dominó donde todo se incrementa por el tema del flete y demás costos. Eso recae en el costo de producción, especialmente en insumos como fertilizantes, que son de los que más golpean”, señaló.

Según Jiménez, rubros como la papa y la cebolla, principales productos agrícolas de Tierras Altas, podrían registrar aumentos en el costo por quintal debido al encarecimiento de los insumos y el transporte.

El dirigente agropecuario explicó que, a diferencia de otros sectores económicos, los productores no tienen la capacidad de trasladar directamente esos aumentos al precio final.

“Un peluquero, un mecánico o un abogado pueden ajustar sus precios, pero nosotros no. Nuestros productos dependen de la libre oferta y demanda”, afirmó.

Anteriormente, el presidente José Raúl Mulino señaló que el Gobierno no contempla implementar subsidios para enfrentar el aumento del combustible, respaldado por Jiménez, quien considera que los subsidios no representan una solución sostenible.

El subsidio sería pan para hoy y hambre para mañana. Lo que necesitamos es fortalecer las políticas que protejan la producción nacional”, indicó.

El productor destacó la importancia de aplicar herramientas como la ley de las agrocadenas, que establece que las importaciones deben considerar primero la producción nacional.

Pese a las preocupaciones por el futuro, el sector asegura que actualmente no existe una crisis de producción en el país. De acuerdo con Jiménez, hay suficientes áreas de cultivo y abastecimiento de productos agrícolas.

“Ahorita mismo hay bastante cebolla a nivel nacional, suficientes papas y hortalizas como zanahoria, repollo y lechuga. No hay una crisis de producción”, explicó.

No obstante, el temor del sector se centra en los efectos que podría tener el aumento sostenido de los combustibles en los próximos meses, especialmente en el transporte de alimentos hacia los mercados del país, como Merca Panamá.

Los productores consideran necesario reunirse con las autoridades para buscar alternativas que permitan enfrentar el impacto económico sin comprometer la producción nacional.

Advierten que una afectación prolongada al sector agropecuario podría poner en riesgo la seguridad alimentaria del país y aumentar la dependencia de las importaciones.

“Si los productores desaparecen, caeríamos en una situación peligrosa: depender de alimentos importados y perder nuestra soberanía alimentaria”, concluyó Jiménez.