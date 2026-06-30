NBA noticias| LeBron James sale de los Lakers para jugar su temporada 24 con otro equipo

La salida de King James cierra una etapa de ocho años y un título de campeón con el equipo angelino.

Estados Unidos/LeBron James dio por terminada su etapa en Los Angeles Lakers y continuará en activo la próxima temporada en otro equipo, en una decisión que sacudió este martes a la NBA coincidiendo con la apertura del mercado de fichajes.

El futuro de King James, de 41 años, será el principal misterio por resolver de este periodo de agencia libre, con las especulaciones disparadas ante una posible unión con Stephen Curry en los Golden State Warriors.

Por el momento, el máximo anotador histórico de la NBA hizo saber a los Lakers que su etapa de ocho años en Los Ángeles ha terminado, según dijo su agente, Rich Paul, a la cadena ESPN.

Posteriormente Jeanie Buss, copropietaria de los Lakers, emitió un mensaje de despedida a quien fue el ícono de su glamurosa organización desde 2018 y lideró el último anillo conquistado en 2020 en la temporada impactada por el coronavirus.

"LeBron James es uno de los deportistas más grandes de la historia. Estaremos agradecidos por siempre por sus ocho años con los Lakers", dijo Buss. "Le deseamos lo mejor para el futuro, tanto dentro como fuera de la pista. Siempre será un miembro muy querido de la familia de los Lakers".

El contrato de LeBron expiró al término de los pasados playoffs, en los que los Lakers volvieron a quedarse lejos de pelear por el anillo.

Lesionado el esloveno Luka Doncic, su principal estrella en la actualidad, los Lakers fueran barridos 4-0 por Oklahoma City Thunder en semifinales de la Conferencia Oeste.

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- Retiro aplazado -

LeBron habría comunicado su decisión a los Lakers antes del arranque de la agencia libre.

"James decidió informar a los Lakers bastante antes del inicio del mercado de agentes libres de esta noche por cortesía y en agradecimiento por el tiempo que han compartido, y para permitir que LA lleve a cabo sus gestiones", explicó Shams Charania, el reputado periodista de ESPN que adelantó la salida del jugador.

El reporte es también la primera confirmación de que LeBron vuelve a posponer su retiro y agrandará su récord de temporadas jugadas en la NBA a 24.

En mayo, después de que los Lakers fueran eliminados en los playoffs, LeBron no aclaró si planeaba seguir en activo o dar por terminada una de las carreras más extraordinarias de la historia, con cuatro títulos de campeón y una colección inigualable de premios individuales.

"No sé qué me depara el futuro", dijo entonces. "Tomaré un tiempo, recalibraré y veré que es lo mejor para mi futuro".

- ¿Warriors, Heat, Cavs? -

Ese periodo de reflexión terminó y LeBron decidió marcharse de los Lakers, que tampoco parecían dispuestos a renovarlo por un salario como el de la temporada pasada, de 52 millones de dólares anuales.

LeBron rindió toda la campaña a un extraordinario nivel, siendo el mayor anotador (23,2 puntos) y generador de juego (7,3 asistencias) angelino en los playoffs, pero los Lakers ya tenían decidido reconstruir el plantel alrededor de Doncic, 14 años más joven que el alero.

Su salida de Los Ángeles refuerza las especulaciones de que podría unirse a su gran amigo Stephen Curry en los Golden State Warriors, que estarían planeando formar un plantel de veteranas superestrellas.

De acuerdo con ESPN, los Warriors también tratarían en las próximas horas de adquirir al pívot Anthony Davis, socio de LeBron en el título de los Lakers, en un traspaso con los Washington Wizards.

De concretarse esta operación bomba, los Warriors serían el cuarto equipo de la carrera de LeBron después de los Lakers, Cleveland Cavaliers y Miami Heat.

Miami, donde LeBron ganó los títulos en 2012 y 2013, podría intentar recuperar a LeBron para que formara una demoledora pareja con Giannis Antetokounmpo, el gran fichaje hasta ahora de la temporada baja.

También Cleveland estaría interesado en un nuevo reencuentro con King James, quien lideró al equipo entre 2003 y 2010 y de nuevo entre 2014 y 2018, brindándole al estado donde nació el único campeonato de su historia, en 2016.

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