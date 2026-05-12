NBA noticias | Los Ángeles Lakers quieren darle espacio a LeBron James para decidir su futuro

LeBron , que lideró a su equipo con 24 puntos y 12 rebotes , se resistió tras la derrota a dar pistas sobre sus planes una vez que su contrato con los Lakers ha llegado a su fin.

Los Angeles, Estados Unidos/El presidente deportivo de Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, aseguró el martes que le concederá a LeBron James el tiempo que necesite para decidir su futuro en la NBA, si bien recalcó que el próximo equipo que construirá será alrededor de Luka Doncic.

La vigesimotercera temporada de King James concluyó la noche del lunes con la rotunda eliminación de los Lakers a manos del Oklahoma City Thunder en las semifinales de la Conferencia Oeste.

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Los vigentes campeones de la NBA vencieron 115-110 en Los Ángeles para zanjar la serie por un global de 4-0.

LeBron, que lideró a su equipo con 24 puntos y 12 rebotes, se resistió tras la derrota a dar pistas sobre sus planes una vez que su contrato con los Lakers ha llegado a su fin.

"No sé qué me depara el futuro", aseguró el alero, de 41 años.

"Volveré a casa, hablaré con mi familia y, cuando llegue el momento, ustedes sabrán lo que decida hacer", zanjó ante la prensa.

Doce horas después fue Pelinka quien compareció ante los medios para evaluar la temporada de la franquicia oro y púrpura, que se quedó de nuevo muy lejos de luchar por el campeonato.

Nunca vi "a un jugador honrar el juego de esa manera", dijo Pelinka sobre James, líder del plantel durante las últimas ocho temporadas y artífice del último título logrado en 2020.

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"Le ha dado tanto a sus compañeros, a esta organización. Lo que más queremos es corresponderle ese honor", dijo Pelinka. "Lo primero que debemos hacer es darle el tiempo que necesite para decidir el próximo paso, para saber si quiere jugar una temporada más en la NBA".

"Todos los equipos, incluido el nuestro, estarían encantados de tener a LeBron James en su plantilla. Es una bendición en sí misma", añadió el directivo, sentado junto al entrenador JJ Redick.

Tras el reconocimiento a James, Pelinka subrayó que su intención es armar un plantel competitivo alrededor del astro esloveno Luka Doncic, lo que parece incompatible con que los Lakers le ofrezcan a LeBron un contrato como el actual, en el que recibe un salario de 52 millones de dólares anuales.

"El arquetipo de la plantilla que queremos va a adaptarse alrededor de Luka y de las cosas que él necesita. Está claro que él es el líder y el jugador de futuro alrededor del cual queremos construir de la manera correcta", dijo Pelinka sobre Doncic, cuya ausencia por lesión en estos playoffs lastró completamente las aspiraciones de los Lakers.

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