Panamá/José 'El Magnífico' Núñez visitó los estudios de Jelou, destacó la gran victoria que consiguió ante el cubano Erislandy Álvarez, quien había sido medallista de oro en los Juegos Olímpicos París 2024.

Además estaba invicto en seis combates. Álvarez derribó a Núñez en el primer asalto del pleito. Sin embargo, 'El Magnífico' salió a pelear con ímpetu en el segundo round y conectó un recto de derecha contundente al cubano quien no pudo recuperarse, por lo tanto el árbitro detuvo el combate que se realizó en el Gimnasio Club México, ubicado en la capital chilena. Núñez puso su récord en 18 victorias sin derrotas y dos empates.

También este fue su octavo triunfo por nocaut y le convierte campeón continental superligero, avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).