Canadá dice que quiere renovar el tratado de libre comercio con EEUU y México

A pesar de la fricción en las relaciones entre Estados Unidos y Canadá, Greer ha dicho que prevé preservar partes del T-MEC.

Canadá ha comunicado formalmente a Estados Unidos y a México que quiere renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), criticado por Donald Trump, según una carta publicada este martes.

El ministro canadiense a cargo del T-MEC, Dominic LeBlanc, escribió una misiva un día antes de viajar a Washington para conversaciones con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sobre el futuro del acuerdo.

La carta, fechada el 1 de junio, está dirigida a Greer y al secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard. En ella, LeBlanc expresa que "Canadá recomienda la renovación del acuerdo por otros 16 años".

Las partes del T-MEC tienen hasta el 1 de julio para indicar si simplemente quieren renovar el acuerdo o renegociarlo.

Trump firmó y elogió el T-MEC durante su primer gobierno (2017-2021) pero ahora califica el acuerdo como "irrelevante".

El mandatario ha impuesto aranceles punitivos a industrias clave canadienses como la automotriz, y asegura que Estados Unidos no necesita nada de lo que se produzca en Canadá.

LeBlanc aseguró que Canadá entiende que Estados Unidos y México "pueden querer proponer áreas en las que se justifiquen mejoras", y señaló que para Ottawa será "esencial" abordar los aranceles sectoriales de Trump.

Trump también ha insistido en la idea de anexar Canadá, incluso esta semana, cuando reaccionó a las dificultades económicas de ese país: "¡Estado 51!", renovando su aseveración de que Canadá sería más fuerte si es absorbido por Estados Unidos.

La semana pasada, Estados Unidos y México concluyeron su primera ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC.

Funcionarios estadounidenses han elogiado ampliamente el enfoque de México en las negociaciones comerciales mientras se burlan de Canadá e insultan al primer ministro Mark Carney, quien se ha convertido en uno de los críticos más prominentes de Trump en la escena mundial.

A pesar de la fricción en las relaciones entre Estados Unidos y Canadá, Greer ha dicho que prevé preservar partes del T-MEC.