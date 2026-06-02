Unachi al límite: trabajadores preocupados por beneficios, mientras sociedad civil exige salida

La sociedad civil y miembros de organizaciones de la provincia de Chiriquí también han reiterado el llamado para que se encuentren las mejores alternativas que permitan superar esta crisis institucional.

Chiriquí/La crisis que atraviesa la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) continúa sin una ruta clara de solución, mientras aumentan las voces que solicitan que el Consejo General Universitario se pronuncie sobre la situación que ha sido señalada por el Ministerio de Educación en torno a la renuncia de la cuestionada rectora Etelvina Medianero de Bonagas.

Diversos sectores han manifestado su preocupación por la situación que enfrenta la casa de estudios superiores y consideran que también debe abrirse un debate sobre los mecanismos de elección de las autoridades universitarias.

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"Nos preocupa mucho la forma como se escogen estos rectores a nivel nacional, yo creo que esto tiene que ser no solamente investigado, sino analizado, y posiblemente debería venir desde el Ejecutivo una solicitud de cambio a las normas y a las reglas y a las leyes. Cuántas elecciones pueden haber en cualquiera de estas entidades gubernamentales. Yo siento y, en mi opinión, debería ser una sola reelección, no más, para darles oportunidad de que puedan culminar sus planes", reclamó un ciudadano.

Por otro lado, la Asociación de Empleados de la Unachi manifestó su inquietud ante la incertidumbre que enfrentan los trabajadores respecto a diversos beneficios y servicios.

"Hoy por hoy no están recibiendo la atención médica si antes no pasamos por una sección de trabajo social de los hospitales, la policlínica y hacemos los pagos respectivos en lo que corresponde a la atención médica, servicios de laboratorio, servicio de urgencia y los medicamentos", indicó Katherine Santamaría, Asociación de Empleados de la Unachi.

La funcionaria dijo que les "preocupa grandemente", y que a pesar de hacer un acercamiento a las autoridades universitarias, específicamente con el director de Finanzas, él les ha dicho que no tiene respuesta.

"Hemos girado notas también al señor ministro de Economía y Finanzas para ver qué mecanismos se van a utilizar para eh eh saber como trabajadores qué es lo que vamos a enfrentar en este momento", detalló Santamaría.

La sociedad civil y miembros de organizaciones de la provincia de Chiriquí también han reiterado el llamado para que se encuentren las mejores alternativas que permitan superar esta crisis institucional, destacando que los estudiantes figuran entre los principales afectados por la situación que enfrenta la universidad.

¿Fue legal la decisión del Consejo Universitario?

Según una opinión de la Procuraduría de la Administración, a cargo de Grettel Villalaz, el Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) no tiene facultad legal ni reglamentaria para rechazar la renuncia presentada por la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, lo que añade un nuevo capítulo a la controversia que rodea la administración de la casa de estudios superiores.

De acuerdo con el análisis jurídico realizado por la entidad, a consulta del Ministerio de Educación, la decisión adoptada por el Consejo General Universitario de no aceptar la renuncia presentada por Medianero de Bonagas carece de sustento legal dentro de las normas que regulan el funcionamiento de la universidad.

De acuerdo con el criterio de la Procuradora de la Administración, el Consejo General Universitario de la Unachi, tiene la obligación de recibir, aceptar y formalizar la renuncia del rector o rectora cuando esta sea presentada ante este cuerpo colegiado, e inmediatamente proceder conforme a la ley para cubrir la vacante con el fin de asegurar la estabilidad institucional y la autonomía universitaria.

Información de Demetrio Ábrego.

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