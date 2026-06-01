Crisis en la Unachi: Meduca presentará denuncia penal y entregará carta de renuncia de Etelvina de Bonagas a la Contraloría

La ministra de Educación reaccionó a la crisis en la Universidad Autónoma de Chiriquí, donde la rectora Etelvina de Bonagas descartó su renuncia tras un clima de incertidumbre.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, se pronunció sobre la crisis que atraviesa la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), luego del vaivén de informaciones en torno a la posible renuncia de la rectora Etelvina de Bonagas, quien finalmente anunció que se mantiene al frente de la institución por solicitud del Consejo Universitario.

Según Molinar, sostuvo una conversación con la rectora en la que se abordó la necesidad de convocar nuevas elecciones y corregir situaciones que están afectando el funcionamiento de la universidad. Entre los señalamientos mencionó la solicitud de Antai de separar a más de 14 personas por nombramientos irregulares, así como la realización de concursos de cátedras inexistentes utilizados para beneficiar a familiares y allegados. Y frente a la posición asumida por el consejo y la rectora, se procederá a presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público.

La titular de Meduca fue enfática al señalar que estas irregularidades no son recientes. "Las denuncias de la Universidad Autónoma de Chiriquí no nacieron hoy, esto lo hemos escuchadoo hace años y se han hecho de la vista gorda", afirmó, y advirtió que entregará al Ministerio Público y a la Contraloría todos los documentos con los que cuenta, incluida la renuncia presentada por Bonagas.

"Vamos a hacer lo que la ley nos permite, vamos a trasladar al Ministerio Público, a la Contraloría y al MEF todos los documentos que tenemos. Vamos a mirar con lupa lo actuado en el proceso de acreditación universitaria, porque en el 2022, habiendo ya denuncias de procesos de nombramientos amañados, esta universidad fue acreditada", expresó.

Lamentó que quienes en realidad están actuando de buena fe, haciendo grandes esfuerzos por formar a la juventud, pero la estructura actual 'no puede ser sostenible'.

El secretario de Educación reconoció que la autonomía universitaria garantiza un sistema de gobernanza independiente, pero aclaró que esa figura no puede convertirse en un clúster de nepotismo ni conflicto de intereses. Su propósito, enfatizó, es blindar a las universidades de injerencias externas y políticas, no amparar irregularidades internas.

Mientras que la directora de Asesoría Legal del Meduca, Nilka Gnzález, dijo que, tras la decisión del Consejo Universitario, para la cual no están facultados, han solicitado una opinión a la Procuraduría de la Administración y se presentará una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación por la información que ha llegado al Meduca. Además, presentarán la renuncia de Etelvina de Bnagas a la Contraloría.

Molinar afirmó que en el pasado ya había conversado con de Bonagas y ella reconoce que había irregularidades que iba a corregir, pero el tema es cuándo.

Ahí tenemos denuncias de gente que tiene doble salario, gente que acomodan para que el esposo vaya a llamar a concurso de cátedra, pero no es concurso de cátedra, es elección, y acomoda los tiempos para que gane la esposa. Esto no es una universidad. Por Dios, esto no puede seguir. Esto no es universidad", recalcó.

Sobre la carta de renuncia de Bonagas, Molinar señaló: "Esa carta es perfectamente válida. Nosotros hicimos las consultas legales que corresponden. A ver, nadie puede hacer lo que la ley no le permite. El Consejo General Universitario no tiene facultad para decir si acepta o no. De todas maneras, se hizo extensiva esta consulta a la Procuraduría de la Administración, que será quien nos va a decir qué corresponde".