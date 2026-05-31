Luis Oliva irá a prisión preventiva; Fiscalía lo vincula con presunto enriquecimiento injustificado de más de $937 mil

La diligencia judicial se produce luego de que Oliva fuera aprehendido el pasado 29 de mayo en una playa del país, según confirmaron fuentes judiciales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, permanecerá bajo detención provisional luego de que un juez de garantías admitiera la imputación presentada por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado.

Oliva fue trasladado la mañana de este domingo al Sistema Penal Acusatorio (SPA), en Plaza Ágora, para comparecer ante la audiencia de control de garantías. El exfuncionario había sido aprehendido el pasado 29 de mayo en una playa del país, según confirmaron fuentes judiciales.

Durante la audiencia, la fiscal anticorrupción Patricia Herrera sostuvo que el Ministerio Público presentó los elementos de convicción que acreditan la posible comisión del delito y la presunta vinculación de Oliva con los hechos investigados.

"Respetamos la decisión adoptada por el Tribunal de Garantías en cuanto a admitir la imputación del hecho y decretar la detención provisional de Luis Oliva", manifestó la fiscal al concluir la diligencia.

Investigación inició tras informe de la Contraloría

Por su parte, la fiscal anticorrupción Jenisbeth del Carmen Malek explicó que la investigación fue abierta de oficio luego de que la Contraloría General de la República remitiera un informe que recomendaba iniciar pesquisas por un posible delito de enriquecimiento injustificado.

De acuerdo con la funcionaria, los hallazgos de la Contraloría determinaron un presunto incremento patrimonial que supera los 937 mil dólares. "El monto señalado por la Contraloría General de la República asciende a más de 937 mil dólares", precisó la fiscal Malek.

Antecedentes del caso

Oliva dirigió la AIG entre 2019 y 2024 durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo. Además, figuró entre las personas investigadas dentro del caso relacionado con la plataforma LISTO, utilizada para la gestión de pagos del Vale Digital, el programa PASE-U y las becas universales.

Hasta antes de su aprehensión, el exfuncionario mantenía una medida cautelar de reporte periódico mientras avanzaban las investigaciones.

La defensa de Oliva anunció la apelación de la medida cautelar de detención provisional. La audiencia para resolver este recurso fue programada para el próximo 11 de junio a las 3:30 p.m. en el Sistema Penal Acusatorio de San Miguelito.

Con información de Fabio Caballero