Caso Alas Chiricanas: Ali Zaki Hage Jalil presenta prescripción para evitar juicio por atentado terrorista

De manera paralela, la Fiscalía Superior de Homicidio de Descarga solicitó que el expediente sea declarado causa compleja.

El principal investigado por el atentado terrorista contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, Ali Zaki Hage Jalil, presentó un incidente de prescripción de la acción penal, en un intento por evitar ser llevado a juicio por la muerte de 21 personas ocurrida el 19 de julio de 1994.

La solicitud fue interpuesta por su defensa, el abogado Alexis Ríos Samudio, ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales y quedó bajo análisis del magistrado José Hoo Justiniani.

Hage Jalil, de origen palestino con doble nacionalidad, venezolana y colombiana, fue imputado por el Ministerio Público como presunto autor del atentado que provocó la explosión de la aeronave HP-1202 poco después de despegar del aeropuerto Enrique Jiménez, en France Field, provincia de Colón.

Se le atribuyen delitos contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso, así como delitos contra los medios de transporte y comunicación.

El próximo miércoles 3 de junio vence el término para la notificación de las partes y, posteriormente, correrán tres días para la presentación de objeciones al incidente de prescripción que busca que se declaré extinguido el proceso.

De manera paralela, la Fiscalía Superior de Homicidio de Descarga solicitó que el expediente sea declarado causa compleja, lo que permitiría extender por un año adicional el periodo de investigación debido a diligencias pendientes dentro de las pesquisas que adelanta el Ministerio Público.

Más de tres décadas después del atentado

Hage Jalil fue extraditado desde Venezuela el pasado 20 de abril, luego de permanecer más de 31 años fuera del alcance de la justicia panameña. Actualmente está bajo custodia de unidades especiales de la Policía Nacional en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón.

El caso había sido archivado provisionalmente el 19 de noviembre de 2006 por el Segundo Tribunal Superior; sin embargo, en 2019 la Fiscalía de Descarga solicitó la reapertura de la investigación basada en información suministrada por el Estado de Israel y Estados Unidos que lograron identificar al autor principal y su ubicación.

De acuerdo con informes del Ministerio Público, Hage Jalil mantiene presuntos vínculos con el grupo chií libanés Hezbolá y también habría sido relacionado con el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), donde murieron 85 personas, ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, Argentina, un día antes del atentado en Panamá.

El ataque contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas dejó tres tripulantes y 18 pasajeros. Entre las víctimas había 12 ciudadanos de origen israelí, tres estadounidenses y cuatro panameños.

Las autoridades sostienen que Jalil no habría actuado solo y que existen otros implicados dentro de la operación terrorista. La Fiscalía mantiene cargos contra otros sospechosos vinculados al caso.