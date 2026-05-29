El ITSE inaugura nuevo Laboratorio Eaton de Capacitación Eléctrica

La implementación de este nuevo espacio representa un importante avance en el fortalecimiento de las capacidades académicas del ITSE y reafirma el valor de las alianzas estratégicas entre la academia y la industria.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) inauguró oficialmente el nuevo Laboratorio Eaton de Capacitación Eléctrica, primer centro académico que Eaton ofrece a estudiantes en alianza con la institución, consolidando un espacio moderno para la educación técnica e industrial en Panamá.

Este nuevo laboratorio ha sido diseñado para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Electricidad Industrial, así como para servir de apoyo formativo a las demás carreras de la Escuela de Tecnología Industrial del ITSE.

Durante el acto de inauguración, el director de la Escuela de Tecnología Industrial del ITSE, Luis Montbeliard, destacó la importancia de este nuevo espacio académico para la formación integral de los estudiantes. Asimismo, expresó su agradecimiento a Eaton, una empresa con presencia en más de 160 países y más de un siglo de experiencia impulsando soluciones innovadoras para la industria, por su compromiso y aporte al fortalecimiento de la educación en Panamá.

“Este laboratorio ha sido concebido para complementar y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes, permitiéndoles desarrollar competencias técnicas mediante prácticas aplicadas y escenarios reales de aprendizaje”, expresó Montbeliard.

Por su parte, William Ortiz, gerente de ventas de Eaton, resaltó el compromiso de la empresa con la educación y el desarrollo profesional de los jóvenes. “Queremos que los estudiantes puedan elevar su educación, porque en Eaton hacemos que las cosas sucedan”, señaló.

El laboratorio cuenta con equipamiento didáctico especializado para prácticas de electricidad de baja tensión, sistemas de medición, protección y control eléctrico, además de modernas estaciones de trabajo que permitirán desarrollar experiencias prácticas en un entorno dinámico, seguro y alineado con las exigencias del sector industrial actual.

La implementación de este nuevo espacio representa un importante avance en el fortalecimiento de las capacidades académicas del ITSE y reafirma el valor de las alianzas estratégicas entre la academia y la industria, promoviendo la innovación, la actualización tecnológica y la preparación de profesionales altamente capacitados para responder a las necesidades del mercado laboral y al desarrollo industrial del país.