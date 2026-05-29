EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Brasil/Christian Núñez, gerente de selecciones nacionales de la Federación Panameña de Fútbol, da detalles del plan logístico que tiene el equipo canalero para sus partidos amistosos ante Brasil (31 de mayo), República Dominicana (3 de junio) y Bosnia y Herzegovina (6 de junio).

Según Núñez, el itinerario incluye el encuentro en Brasil, el regreso temporal a Panamá para un partido de despedida y una escala en San Luis antes del traslado definitivo a Toronto.

El gerente señaló que el trabajo previo a la cita mundialista ha sido constante. "Ha sido un trabajo arduo en donde todos estamos enfocados en brindar todas esas herramientas a nuestra selección nacional para que podamos lograr los objetivos".

Luego del partido ante la selección brasileña. El conjunto canalero viajará el lunes 1 de junio hacia la ciudad de Panamá para prepararse, durante dos días, antes de enfrentar al elenco dominicano el miércoles 3. Ese será el último juego de los panameños frente a sus fanáticos en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez antes del Mundial.

"Por cierto, República Dominicana ya está en Panamá entrenando", precisó Núñez.

Después de enfrentar al colectivo dominicano, el equipo panameño se desplazará el jueves 4 de junio a la ciudad de San Luis, Estados Unidos. Núñez informó que allá se llevará a cabo el amistoso ante Bosnia y Herzegovina el 6 de junio. Ese será "el último partido previo a la Copa del Mundo".

"El día 7 vamos a estar viajando en vuelo charter San Luis-Toronto para ya instalarnos, en lo que será nuestro campamento base en Toronto, 10 días previo a nuestro primer partido el día 17", puntualizó.

Además Núñez manifestó que existe la posibilidad de tener un juego de práctica con un club local de Toronto durante la concentración en esa ciudad de Canadá.

"Hay posibilidades, no de un partido amistoso, pero como se estila en este escenario, posiblemente haya algún partido de entrenamiento con algún club local del área", comentó. "Va a depender de lo que quiera Thomas (Christiansen). Para nosotros lo más importante es, como federación, prepararnos para lo que él nos solicite".

Sin duda, le espera una agenda apretada a la selección panameña que afina detalles para la que será su segunda participación en una Copa del Mundo.

Información de David Peña (TVMAX Deportes)