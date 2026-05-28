EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La selección de Panamá protagonizó un momento especial antes de su viaje rumbo a Brasil, al realizar una sesión fotográfica oficial en las instalaciones del emblemático Canal de Panamá, una imagen que quedará para la posteridad como parte del camino del equipo nacional hacia el Mundial 2026.

Los jugadores convocados por el entrenador Thomas Christiansen asistieron al acto luciendo de manera elegante exclusivos trajes de la reconocida marca Boss, uno de los patrocinadores oficiales de la selección panameña. La vestimenta llamó la atención por su estilo sobrio y moderno, proyectando una imagen de unión, profesionalismo y compromiso por parte del combinado nacional.

La actividad se desarrolló en uno de los lugares más representativos del país, utilizando como escenario el majestuoso Canal de Panamá, símbolo de la identidad y el orgullo nacional. Las fotografías capturaron a los futbolistas en un ambiente distinto al habitual terreno de juego, mostrando una faceta más institucional y representativa de la selección.

Jugadores referentes del equipo nacional participaron de la jornada, compartiendo entre sonrisas, conversaciones y momentos de camaradería mientras eran retratados para una imagen que acompañará esta etapa histórica del fútbol panameño. La sesión también sirvió para fortalecer la conexión entre la selección y el país, en medio de la expectativa que genera la participación de Panamá en la máxima cita del fútbol mundial.

El ambiente durante la actividad fue relajado y lleno de optimismo, previo al viaje del equipo hacia Río de Janeiro, donde enfrentará a la selección de Brasil en el estadio Maracaná en un partido amistoso de preparación para el Mundial 2026.

La fotografía oficial en el Canal de Panamá no solo representa un recuerdo para los jugadores y el cuerpo técnico, sino también una postal histórica para el fútbol panameño, en una etapa donde la selección busca escribir un nuevo capítulo importante en su crecimiento internacional.