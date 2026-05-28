Mundial 2026 | JD Gunn se unirá con la selección de Panamá para amistosos internacionales

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El guardameta panameño JD Gunn, quien milita en el club New England Revolution de la MLS, fue convocado nuevamente a la selección de Panamá para los próximos compromisos amistosos previos al Mundial 2026, según confirmó el propio equipo estadounidense a través de sus redes sociales oficiales.

El arquero formará parte del grupo dirigido por el entrenador Thomas Christiansen para los encuentros frente a la selección de Brasil, programado para el domingo 31 de mayo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, y posteriormente ante República Dominicana el próximo 3 de junio en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, partido que servirá como despedida oficial de la selección panameña antes de viajar rumbo a la Copa Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

La convocatoria de JD Gunn toma relevancia debido a la ausencia del experimentado portero Luis “Manotas” Mejía, actual jugador de Nacional de Montevideo, quien continúa en proceso de recuperación física. El guardameta tiene previsto viajar próximamente a Panamá para incorporarse al grupo de fisioterapeutas y médicos de la selección nacional en el hotel de concentración.

Ante esta situación, el cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen decidió sumar nuevamente al joven arquero del New England Revolution, quien ya ha estado presente en anteriores procesos con la selección mayor y continúa siendo observado como una de las alternativas de futuro en la portería panameña.

JD Gunn tuvo una de sus experiencias más recientes con la camiseta nacional el pasado 22 de enero, cuando Panamá enfrentó a la selección de México en un partido amistoso internacional (0-1). Desde entonces, el guardameta ha seguido acumulando experiencia y crecimiento dentro de la estructura del club estadounidense.

La presencia del arquero en esta convocatoria también forma parte de la evaluación que realiza el cuerpo técnico de cara al Mundial 2026, torneo en el que Panamá buscará competir en su segunda participación histórica en una Copa del Mundo.

La selección nacional viajará a territorio brasileño para continuar con su preparación y posteriormente regresará al país tras el amistoso ante Brasil, antes de afrontar el compromiso de despedida frente a República Dominicana en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.