La selección de Panamá cerró el mes de enero con derrota ante México.

Panamá/La selección de México logró imponerse a Panamá en un amistoso disputado en el Estadio Rommel Fernández, con un marcador final de 0-1. El triunfo del Tri llegó de manera dramática, gracias a un autogol de Richard Peralta en el minuto 90+3, cuando todo parecía terminar en empate.

Un duelo intenso

El partido se caracterizó por la solidez defensiva de Panamá, que durante gran parte del encuentro logró contener los ataques mexicanos. El arquero John Gunn fue protagonista con varias atajadas que mantuvieron a su equipo en la pelea.

México, aunque dominó la posesión y generó múltiples tiros de esquina, no encontró claridad en el último toque. Panamá, por su parte, mostró mejoría en la segunda mitad con intentos de Ángel Caicedo y Gustavo Herrera, que pusieron a prueba la defensa rival.

El golpe final

En tiempo de reposición, un balón en el área terminó en un desafortunado autogol de Peralta, que selló la victoria mexicana y dejó a los locales sin margen de reacción.

Balance

Figura del partido: John Gunn, con intervenciones decisivas.

el autogol que definió el marcador. México celebra un triunfo sufrido, mientras Panamá se queda con la sensación de haber merecido más.

➡️ Resultado final: Panamá 0-1 México (autogol de Richard Peralta, 90+3’).