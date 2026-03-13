Semana Santa en el Casco Antiguo: Así se preparan las procesiones y actividades religiosas

Gran parte de las procesiones tendrán como punto de partida la Iglesia de La Merced, uno de los templos más emblemáticos de esta zona histórica de la capital.

Ciudad de Panamá/Las actividades de la Semana Santa en el Casco Antiguo ya cuentan con una agenda oficial que iniciará el próximo 27 de marzo y se extenderá hasta el 5 de abril, día en que la Iglesia Católica celebra el Domingo de Resurrección.

Gran parte de las procesiones tendrán como punto de partida la Iglesia de La Merced, uno de los templos más emblemáticos de esta zona histórica de la capital.

El calendario comenzará el 27 de marzo, Viernes de Dolores, fecha en la que se recuerdan los siete dolores de la Virgen María. Ese día se celebrará una misa a las 6:00 p.m., seguida de una procesión que partirá a las 7:00 p.m.

Las actividades continuarán el 29 de marzo, Domingo de Ramos, cuando los fieles conmemoran la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Desde la Basílica Catedral Santa María la Antigua se realizará una procesión especial dedicada a los niños.

“Será una procesión muy bonita porque es de niños, básicamente, en donde caminarán 300 niños con sus papás y después, en el parque Catedral, les regalarán paletas, sodas, comida y muchas otras cosas”, indicó Ricardo Gago.

El miércoles 1 de abril se desarrollará la procesión del Cristo Pobre, una de las imágenes más antiguas y veneradas del Casco Antiguo. Ese día también se celebrará una misa a las 6:00 p.m. antes de iniciar el recorrido.

Para el jueves 2 de abril, desde la Basílica Catedral Santa María la Antigua se afinan los detalles del anda que llevará la imagen de la Última Cena. Por primera vez, la hermandad de la Santa Cena realizará su propia procesión, programada para las 7:00 p.m., luego de la misa prevista para las 5:30 p.m.

Ese mismo día, a la medianoche, la hermandad del Cristo Negro realizará una procesión de madrugada que recordará la noche previa a la crucifixión.

Durante el Viernes Santo, las iglesias permanecerán abiertas desde las 6:00 a.m. hasta las 12:00 a.m. A las 9:00 a.m. se llevará a cabo el tradicional viacrucis y, a las 3:00 p.m., en la Basílica Catedral Santa María la Antigua, se celebrará la liturgia de la pasión y muerte de Jesucristo.

Las actividades culminarán el domingo 5 de abril con dos procesiones simultáneas: una con la imagen de la Virgen de la Gloria que saldrá desde la Iglesia de La Merced y otra con Cristo Resucitado desde la Iglesia San Francisco de Asís. Ambas se encontrarán en un momento conocido como el “topón”, que simboliza la alegría por la resurrección de Jesucristo.

Del 27 de marzo al 5 de abril, celebra la Semana Santa en vivo con la transmisión especial desde el Casco Antiguo a través de TVN y todas nuestras plataformas digitales.

Con información de Jorge Quirós