Turismo religioso toma fuerza en el Casco Antiguo previo a Semana Santa

Del 27 de marzo al 5 de abril, celebra la Semana Santa en vivo con la transmisión especial desde el Casco Antiguo a través de TVN y todas nuestras plataformas digitales.

Panamá/La llegada de la Semana Santa comienza a sentirse en las calles del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, donde la fe, la historia y el turismo se mezclan en un ambiente que atrae cada vez a más visitantes nacionales y extranjeros.

Este ambiente se hizo más evidente cuando las campanas de la Catedral Santa María la Antigua resonaron en el histórico barrio, captando la atención de turistas que recorrían las calles del centro histórico, tomaban fotografías y escuchaban las historias que rodean a las iglesias que forman parte de este emblemático sector de la capital.

Una guía turística que acompañaba a un grupo de visitantes, Natasha Gómez explicó que el interés por conocer estos espacios religiosos ha ido en aumento.

Hemos tenido muchos visitantes, la gente está disfrutando de venir al verano panameño y les interesa mucho el Casco Antiguo por todo lo que pueden conocer de Panamá, entonces sí estamos recibiendo muchas personas”, manifestó la guía.

También señaló que muchos turistas llegan motivados por el componente histórico y espiritual del lugar. “Cuando vienen y eligen el Casco Antiguo como lugar para recorrer, principalmente lo hacen porque ven que es un lugar bastante histórico… principalmente sí vienen para conocer historia y eso está muy ligado a las iglesias de casco”.

Entre los visitantes también destacan turistas de diferentes países que recorren las iglesias y monumentos del sector. Un visitante procedente de España comentó sobre su experiencia en la zona. “Bien, bien, la verdad que se ve todo ese edificio muy bien cuidado, el mantenimiento muy bien y la verdad que muy recomendable, muy bonito”.

Otra visitante, procedente de Argentina, expresó su entusiasmo por conocer la capital panameña. “Primera vez, sí, y enamorada, feliz de estar acá… la gente, la arquitectura, divino, muy lindo”.

El turismo religioso consiste en el desplazamiento de personas hacia lugares considerados sagrados o vinculados a la espiritualidad.

Operativo de seguridad acompañará procesiones en el Casco Antiguo

La Semana Santa Internacional 2026 comenzará el próximo 27 de marzo y se extenderá hasta el 5 de abril en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, con una programación que incluye múltiples procesiones, recorridos religiosos y actividades abiertas al público. Las autoridades y la Iglesia esperan la llegada de miles de visitantes nacionales y extranjeros que acudirán a presenciar las tradicionales celebraciones.

El fray Javier Mañas, de la Iglesia de La Merced, explicó que los actos litúrgicos arrancarán con el Viernes de Dolores, momento en que iniciarán las procesiones que recorrerán las calles del centro histórico. “A partir del Viernes de Dolores iremos iniciando esas procesiones aquí en el Casco Antiguo que durante todos los días irán saliendo para avivar en cada uno de nosotros esa fe”, dijo. El religioso recordó además que esta celebración reúne elementos espirituales y culturales profundamente arraigados en la tradición cristiana.

Es importante que la Semana Santa tenga tres elementos inseparables: la fe, el pueblo y también ese amor que Jesucristo ha tenido por todos nosotros”, indicó el Fray.

Durante estos días también se mantiene viva la tradición del recorrido de las siete iglesias, que incluye templos emblemáticos del Casco Antiguo como Santa Ana, La Merced, San José, Santo Domingo de Guzmán, San Francisco, el Oratorio San Felipe Neri y la Catedral Basílica Santa María la Antigua. Este itinerario, inspirado en una costumbre iniciada en el siglo XVI por San Felipe Neri en Roma, atrae cada año a peregrinos y turistas interesados en la historia y la espiritualidad del lugar.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, el Servicio de Protección Institucional (SPI) implementará un operativo especial durante los días de celebración. Matías Ruiz, subcomisionado del SPI explicó que “el Servicio de Protección Institucional tiene programado un operativo denominado Fortaleza 3 que va a estar cubriendo todas las siete iglesias del Casco Antiguo”. Además, adelantó que se espera una importante asistencia de público.

Esperamos contar con un aforo aproximadamente de 35 mil personas e incrementar el pie de fuerza a mil unidades que se van a estar empeñadas en el operativo”, dijo el SPI.

También se realizarán cierres de calles durante las procesiones para facilitar el desarrollo seguro de las actividades religiosas.

Del 27 de marzo al 5 de abril, celebra la Semana Santa en vivo con la transmisión especial desde el Casco Antiguo a través de TVN y todas nuestras plataformas digitales.

Con información de Yami Rivas.