Reportan derrame de hidrocarburos cerca de muelle turístico en México

La fuga se detectó durante una inspección en la terminal marítima de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en la ciudad de Manzanillo

La Marina mexicana reportó el miércoles sobre un derrame de hidrocarburos cerca de un muelle turístico, sin precisar la magnitud del incidente.

La fuga se detectó durante una inspección en la terminal marítima de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en la ciudad de Manzanillo (oeste), donde funciona también un muelle turístico.

Pemex no se ha pronunciado aún sobre el incidente.

"Se detectaron manchas dispersas de iridiscencia superficial en el agua, la cual se concentró alrededor de las barreras perimetrales de la terminal de Pemex, por lo que se activó el plan local de contingencias", indicó la Secretaría de Marina en un comunicado.

"Se efectuó la limpieza del área para determinar si la presencia de este líquido fue un evento efímero o de naturaleza continua", añadió la dependencia, que desplegó barreras de contención en la zona.

Un derrame de crudo de Pemex afectó en febrero unos 600 km de costa en el Golfo de México.

Los incendios también aquejan frecuentemente a las instalaciones de la petrolera. Solo en 2026 suman tres siniestros, uno de ellos con un saldo de cinco muertos.

La empresa enfrenta una profunda crisis marcada por el declive de su producción, falta de inversiones y una deuda que ronda los 85.000 millones de dólares.