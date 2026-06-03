Asamblea General de la OEA en Panamá: Ocho mandatarios han confirmado asistencia

Panamá se convertirá este mes en el epicentro de la diplomacia hemisférica que se desarrolla en el marco del bicentenario del Congreso Anfictiónico.

Panamá/Con la confirmación de al menos ocho jefes de Estado, Panamá se alista para recibir a los principales líderes políticos de la región durante la 56 Asamblea General de la OEA, una cita que reunirá a presidentes, cancilleres y representantes de todo el continente para debatir sobre los desafíos que enfrenta América y fortalecer la cooperación hemisférica.

La reunión se desarrollará del 22 al 24 de junio y tendrá como escenario principal el Centro de Convenciones Atlapa, aunque parte de las actividades oficiales se realizarán en el Palacio Bolívar, sede histórica de la diplomacia panameña. La cita coincide además con la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826.

Hasta la fecha, ocho jefes de Estado han confirmado su participación en la agenda de alto nivel. Se trata de los presidentes Luis Abinader de República Dominicana, Nasry Asfura de Honduras, Santiago Peña de Paraguay, Rodrigo Paz de Bolivia, César Árevalo de Guatemala, Gustavo Petro de Colombia, Daniel Noboa de Ecuador y José Antonio Kast de Chile.

Para el 22 de junio está prevista la sesión solemne de jefes de Estado y de Gobierno en el marco de la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, uno de los eventos más relevantes de la semana diplomática. Posteriormente se realizará el acto oficial de instalación de la Asamblea General de la OEA, que incluirá intervenciones del secretario general del organismo y del presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

La agenda contempla además reuniones con representantes de la sociedad civil, el sector privado y otros sectores sociales, así como encuentros entre cancilleres de distintos bloques regionales.

Durante los tres días de sesiones oficiales se celebrarán cuatro sesiones plenarias de la Asamblea General. La primera y segunda tendrán lugar el 23 de junio, mientras que la tercera y cuarta se desarrollarán el 24 de junio. En estos espacios, los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros debatirán sobre los principales desafíos políticos, económicos y sociales que enfrenta la región.

El canciller Javier Martínez-Acha Vásquez ha señalado previamente ante el Consejo Permanente de la OEA que Panamá aspira a que esta Asamblea General marque una nueva etapa para el sistema interamericano, sustentada en el diálogo, la cooperación y la búsqueda de consensos para enfrentar los retos comunes del continente.

Según el jefe de la diplomacia panameña, el encuentro representa una oportunidad para renovar el compromiso hemisférico con la democracia y fortalecer los mecanismos de cooperación regional en un momento en que América enfrenta desafíos que requieren respuestas conjuntas.

La Asamblea concluirá con una sesión de clausura y una conferencia de prensa encabezada por las máximas autoridades de la OEA y la Cancillería panameña.

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