Canciller Martínez-Acha convoca a la Asamblea General de la OEA en Panamá del 22 al 24 de junio

El canciller Martínez-Acha Vásquez también hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la OEA y devolverle credibilidad y cercanía con los ciudadanos del continente.

Panamá/“Queremos una asamblea de consensos, no de trincheras ideológicas. Queremos una asamblea de soluciones, no de discursos vacíos”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, en su intervención este jueves en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El canciller Martínez-Acha Vásquez, como parte de su visita oficial a Washington, compareció ante los representantes del hemisferio “con un profundo sentido de responsabilidad histórica”, resaltando que este 2026 constituye un año extraordinario para Panamá y para las Américas, al cumplirse 200 años del histórico Congreso convocado por Simón Bolívar en Panamá.

Durante su intervención, el ministro Martínez-Acha Vásquez anunció oficialmente que Panamá será la sede de la 56 Asamblea General de la OEA, que se celebrará del 22 al 24 de junio en la ciudad de Panamá, una cita que definió como una oportunidad para renovar el compromiso hemisférico con el diálogo, la democracia y la cooperación.

“El presidente Mulino desea extender personalmente a todas las delegaciones de los Estados miembros y observadores permanentes la invitación oficial para acudir a Panamá y participar activamente en una Asamblea General que aspiramos no sea una reunión más del calendario diplomático, sino un punto de inflexión político y moral para las Américas”, expresó.

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Destacó que Panamá aspira a que esta Asamblea General marque una nueva etapa para el sistema interamericano, basada en consensos y soluciones concretas frente a los desafíos que enfrenta la región.

“América necesita menos ruido y más acuerdos. Necesita menos confrontación retórica y más cooperación práctica. Necesita volver a creer en un multilateralismo útil, en un realismo que sirva para resolver problemas reales”, afirmó.

El ministro Martínez-Acha Vásquez sostuvo que Panamá convoca a las naciones del hemisferio desde su propia historia y desde el espíritu integrador que dio origen al Congreso de Panamá de 1826.

En ese sentido, destacó que Panamá ha sido históricamente “puente, ruta y plataforma de encuentro”, una nación cuya existencia demuestra que la cooperación entre pueblos es posible y necesaria.

El canciller Martínez-Acha Vásquez también hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la OEA y devolverle credibilidad y cercanía con los ciudadanos del continente.

Al concluir la sesión, representantes de diversos países miembros de la OEA, entre ellos Argentina, Colombia, Estados Unidos y Paraguay, destacaron el liderazgo histórico de Panamá y su permanente compromiso con la integración regional, el diálogo político y la unión de las naciones del hemisferio, principios inspirados en el legado del Congreso Anfictiónico de 1826.

Previamente, el canciller Martínez-Acha Vásquez sostuvo un encuentro con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, para conversar sobre los preparativos de la Asamblea General, así como de la situación general de la región.