Mundial 2026| Javier "El Vasco" Aguirre. El técnico que le inculca audacia y coraje a México

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México/Javier Aguirre es el máximo caudillo en la historia del fútbol mexicano. Temperamental y aguerrido, "El Vasco" convirtió la exigencia en su estilo de mando como entrenador. Camino a su quinto Mundial en 2026, no admite jugadores timoratos en la selección de México.

Frontal y decidido, Aguirre es uno de los personajes que más contribuyó a quitarles los complejos históricos a los jugadores del Tri, llamados "Ratones verdes" en las décadas de 1960 y 1970 por achicarse en los escenarios internacionales.

"No concibo un equipo dirigido por mí que no sienta los colores, que sea indolente, pasivo y sin alma", dijo Aguirre en 2024 cuando recién iniciaba su tercera etapa como seleccionador mexicano.

"El que no entienda eso, se puede ir a casa", remató.

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- Todos los Mundiales de Aguirre –

A sus 67 años, Javier Aguirre vivirá su quinta Copa del Mundo en 2026. Su historia mundialista comenzó hace 40 años en México 1986.

Ese Mundial es el único en el que el Tri ha alcanzado el quinto partido.

Aguirre, entonces un volante ofensivo, era considerado "el tizón del equipo tricolor" por su bravura ante los rivales y por arengar a sus compañeros.

"El Vasco" se retiró en 1993 y al año siguiente fue auxiliar del seleccionador Miguel Mejía Barón en el Mundial de Estados Unidos.

Esa oportunidad le abrió el panorama para contemplar la posibilidad de ser director técnico cuando pensaba ejercer su carrera como administrador de empresas.

Aguirre vivió sus dos siguientes Mundiales como director técnico emergente de la selección mexicana. Asumió el mando cuando el Tri estaba en riesgo de no clasificar a Corea del Sur y Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

En 2001 relevó al mexicano Enrique Meza, que era el técnico nacional de moda, y en 2009 sucedió al sueco Sven-Göran Eriksson, una apuesta fallida de los dirigentes mexicanos.

Cuando se estrenó como míster del Tri acuñó una frase que lo define como seleccionador: "No quiero timoratos".

En 2024 se le abrió la posibilidad de un quinto Mundial -tercero como entrenador-, pero esta vez sin urgencia y con casi dos años por delante.

"Soy mexicano y cuando mi país me necesita acudo con gusto y cariño", dijo "El Vasco" en agosto de ese año al tomar al Tri que había tenido dos procesos interrumpidos con el argentino Dieo Cocca y el mexicano Jaime Lozano.

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- De oficio apagafuegos -

Inspirado por Rinus Michels y César Luis Menotti, Javier Aguirre ha desarrollado una carrera de 30 años como director técnico caracterizada por la entrega, disciplina táctica, mentalidad combativa y resiliencia.

Su vocación lo ha llevado a dirigir equipos que luchan por salvarse y en los que ha inculcado la resistencia en escenarios adversos sin tener pretensiones de un fútbol estético.

Empezó a dirigir en México con el Atlante y el Pachuca, equipo al que estabilizó en primera división y al que hizo campeón de liga por primera vez en 1999.

En 2002 inició un largo periplo fuera de México con gestiones memorables. Libró del descenso a equipos como Osasuna, Zaragoza, Espanyol y Mallorca.

Falló en su intento de salvar al Leganés, pero ya tenía prestigio en la liga española.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, le hizo un cumplido a su colega mexicano en la previa de un partido ante el Mallorca: "Sabe lo que es sufrir".

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- La última Copa del Vasco –

Marcado por las eliminaciones en los octavos de final del Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, Aguirre está por vivir su Mundial más importante en 2026.

"Ha sido un proceso divino, de los tres que he tenido, es en el que más me he sentido respaldado", dijo.

En estos dos años, "El Vasco" se ha vuelto más exigente con sus jugadores con la intención de enaltecer el orgullo de ser seleccionado mexicano.

"Yo soy muy escrupuloso y muy exigente en sus comportamientos en el terreno de juego y fuera del mismo", dijo Aguirre quien no tolera que sus futbolistas se vean envueltos en escándalos.

Su ideal de selección mexicana es que esté integrada por jugadores que representen al pueblo mexicano. "Quiero que muestren personalidad. Quiero que el jugador no se esconda, que pida la pelota", apuntó.

El contrato de Aguirre con la selección mexicana finalizará después de la Copa del Mundo 2026.

Su intención es irse con un papel memorable. "Queremos hacer el mejor Mundial posible en la historia para México", dijo Aguirre, el entrenador con más triunfos en la historia de la selección mexicana.