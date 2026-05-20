Mundial 2026: La fórmula secreta de España para moldear talento y dominar el fútbol internacional

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París, Francia/Vigente campeona de Europa y olímpica, España siembra cantera y recoge suculentos frutos. En un contexto marcado por la supremacía económica de la Premier League y de Arabia Saudita, la Federación Española y La Liga redoblan su apuesta por la formación.

Según La Liga, entre 2014 y 2024 las selecciones españolas de todas las categorías -masculinas y femeninas-, sumaron 16 títulos y 14 finalistas en torneos internacionales. A continuación; Alemania con 11 y 6, Francia con 6 y 5 e Inglaterra con 6 y 2.

Italia, fuera del Mundial por tercera edición consecutiva, sumó dos títulos y cinco finales en una década.

En el plano económico, según el portal de referencia Transfermarkt, el valor de los jugadores formados en La Liga en septiembre de 2025 era de 1.460 millones de euros (1.711 millones de dólares).

El segundo lugar fue para la Premier League con 1.076 millones de euros. Siguen la Bundesliga con 419, la Serie A 396 y la Ligue 1 322.

¿Cómo moldea España un talento que le proporciona éxitos y sostenibilidad económica?

Ecosistema: "Un puente perfecto" -

"Hace diez años nos dimos cuenta de que éramos referentes internacionales en cantera pero no había una visión colectiva", rememora en conversación con la AFP Juan Florit, responsable de proyectos de fútbol de La Liga, acerca de la puesta en marcha del plan nacional destinado a atender las necesidades de los clubes.

"Partimos de una cultura que favorece el itinerario del joven al fútbol profesional. Un chico en España suele empezar a entrenar y a competir con 7-8 años. Juega una media de 35-40 partidos al año... Cuando llega a la etapa senior, con 18-19 años, ha jugado una media de 400-500 partidos", explica.

"Esto le da un estímulo bestial. Y es un factor diferencial: En España todos los clubes profesionales tienen equipos B y juegan en el tercer o cuarto escalón competitivo, que serían categorías profesionales en muchos países. Es un puente perfecto al fútbol profesional".

"En Premier League los 'reserve teams' juegan una liga entre ellos, entonces siempre juegan entre menores de 23 años. En Italia hay 4 o 5 clubes con filiales...", compara.

Precocidad: "Adelantar el proceso" -

Entra en juego Francis Hernández, director deportivo de las categorías inferiores de la Federación Española entre 2018 y 2024.

"Nos dimos cuenta de que un chico puede estar preparado con 17 años, por lo que decidimos adelantar el proceso", señala a la AFP el responsable de convencer a Lamine Yamal de jugar con España cuando recibió la llamada de Marruecos.

"Antes era muy difícil tener una oportunidad en la selección. Hasta el propio caso de Xavi o Iniesta, que empezaron a destacar con 25 y 26 años. Ahora tenemos una selección muy joven con chicos que parecen veteranos con apenas 20", señala sobre una Roja que fue campeona de Europa en 2024 con un Yamal que cumplió 17 años cuatro días antes de la final.

Singularidad: "La comprensión del juego" -

Heredero del tiki-taka, el estilo de juego que patentó España en su época dorada -campeona del mundo en 2010, de Europa en 2008 y 2012-, Florit y Hernández coinciden en un aspecto diferencial del futbolista español.

"En Francia pueden salir jugadores muy buenos, pero en el plano individual. El jugador español tiene dos rasgos que lo diferencian: comprensión de juego y toma de decisiones", dice Florit.

"Si eres capaz de entender lo que está pasando y tomar la mejor decisión aunque no seas el más rápido de pierna, serás más veloz de mente y marcarás la diferencia", añade.

Hernández añade la capacidad de aprendizaje: "Le explicas algo hoy y mañana lo ejecuta. No hay mayor talento que ese y el jugador español, en un porcentaje muy elevado, tiene esa virtud".

"En la selección absoluta tenemos a Pedri, a Zubimendi, a Mikel Merino... Son jugadores que físicamente no son portentos y en cambio en la toma de decisiones son brutales", subraya Florit.

Rentabilidad: "Éxito y sostenibilidad" -

"¿Pagar 30 millones de euros por un jugador argentino? ¿Qué sucede, que en España no somos buenos? Imagínate lo que puede hacer una cantera con 30 millones, auténticas maravillas", se enciende Hernández sobre la inversión en formación.

Florit recurre a otro ejemplo: "La mayoría piensa que la salida de Yéremy Pino o de Zubimendi a la Premier League es una fuga de talento... Y sin embargo el valor de mercado total de todos los canteranos que forman parte de la Liga sigue aumentando, es de 1.500 millones de euros", explica sobre un sistema que se retroalimenta.

"En el fútbol moderno el camino más directo, rápido y fiable de cualquier club o federación para encontrar el equilibrio entre rendimiento, éxito y sostenibilidad financiera es la apuesta por la cantera", concluye Florit.