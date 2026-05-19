Mundial 2026 | Guía del lector, calendario, sedes y horarios: La ruta completa de la selección de Panamá

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La cuenta regresiva ha comenzado. Con el anuncio de la lista oficial de convocados a la vuelta de la esquina, la fanaticada panameña ya prepara las agendas para acompañar al onceno nacional en su segunda histórica cita mundialista.

Para que no te pierdas un solo detalle, en esta Guía del Lector recopilamos de forma directa las fechas confirmadas por la FIFA, los estadios de la fase de grupos y los partidos amistosos de preparación de la "Marea Roja".

El microciclo de preparación (Mayo - Junio)

Antes de viajar a su base de entrenamiento en Ontario, Canadá, los dirigidos por Thomas Christiansen cumplirán con una exigente agenda en suelo patrio y en el extranjero:

Domingo 24 de mayo: Inicia la concentración oficial en Ciudad de Panamá con un grupo preliminar de 29 jugadores.

Inicia la concentración oficial en Ciudad de Panamá con un grupo preliminar de 29 jugadores. Martes 26 de mayo (10:00 a.m.): Rueda de prensa en las escalinatas del Edificio de la Administración del Canal de Panamá para revelar la lista definitiva de 26 convocados .

Rueda de prensa en las escalinatas del Edificio de la Administración del Canal de Panamá para revelar la lista definitiva de . Domingo 31 de mayo: Amistoso internacional de visita frente a Brasil .

Amistoso internacional de visita frente a . Miércoles 3 de junio: Partido de despedida en casa ante República Dominicana .

Partido de despedida en casa ante . Domingo 7 de junio: Último examen de preparación contra Bosnia y Herzegovina en St. Louis, Missouri.

Calendario Oficial de Panamá: Grupo L

Panamá disputará sus dos primeros partidos en suelo canadiense y cerrará la primera fase en la costa este de los Estados Unidos. Todos los horarios corresponden a la Hora de Panamá (EST).

La Selección de Panamá iniciará su camino en la fase de grupos del Mundial 2026 el miércoles 17 de junio, cuando enfrente a Ghana a las 6:00 p.m. (hora de Panamá) en el Toronto Stadium (BMO Field) de Canadá.

Posteriormente, los dirigidos por Thomas Christiansen volverán a jugar en el mismo escenario el martes 23 de junio, también a las 6:00 p.m., esta vez ante la siempre competitiva Selección de Croacia.

Finalmente, Panamá cerrará su participación en la fase de grupos el sábado 27 de junio frente a Inglaterra, partido programado para las 4:00 p.m. (hora de Panamá) en el imponente MetLife Stadium, ubicado en Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos.

Datos clave del nuevo formato FIFA 2026

Clasificación a Dieciseisavos: En este Mundial de 48 selecciones, avanzan a la siguiente ronda los dos primeros lugares de cada uno de los 12 grupos junto a los ocho mejores terceros lugares del torneo.