NBA noticias: Jason Kidd sale de Dallas Mavericks tras cinco temporadas como entrenador

Kidd no pilotará la nueva era en torno a Cooper Flagg por decisión de Masai Ujiri , el nuevo presidente deportivo de los Mavericks .

Los Angeles, Estados Unidos/Los Dallas Mavericks anunciaron este martes la salida de Jason Kidd, su entrenador las cinco pasadas temporadas e ícono de la franquicia, y señalaron que la decisión fue "acordada mutuamente".

"La organización iniciará de inmediato una búsqueda exhaustiva de su próximo entrenador en jefe", dijo en un comunicado el equipo texano.

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Kidd, de 53 años, tomó las riendas de los Mavericks en 2021 cuando el equipo era liderado en la pista por el astro esloveno Luka Doncic.

Bajo su mando, Dallas alcanzó la final de la Conferencia Oeste en 2022 y las Finales de la NBA en 2024, en las que cayeron ante los Boston Celtics.

El prometedor proyecto de los Mavericks se resquebrajó en febrero de 2025 con la venta de Doncic a Los Angeles Lakers, uno de los traspasos más desconcertantes de la historia de la liga y que enfureció a los aficionados texanos.

Ya sin el esloveno, Dallas finalizó en el duodécimo lugar del Oeste en la pasada fase regular, quedando fuera de los playoffs.

Aún así la franquicia mira al futuro con optimismo gracias al potencial de Cooper Flagg, la joya que eligieron con el número uno del Draft de 2025 y que fue elegido Mejor Novato del pasado curso.

Kidd no pilotará la nueva era en torno a Cooper Flagg por decisión de Masai Ujiri, el nuevo presidente deportivo de los Mavericks.

El técnico ya tuvo un rol importante con los Mavericks como jugador durante dos distintas etapas. También fue parte del plantel que ganó el único anillo de campeón de Dallas, en 2011, liderado por el alemán Dirk Nowitzki.

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