Shakira, Madonna y la banda de K-pop BTS serán las estrellas del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de fútbol de Norteamérica, que se celebrará el 19 de julio en el MetLife Stadium en East Rutherford (Nueva Jersey).

Nueva York, Estados Unidos/Shakira, Madonna y la banda de K-pop BTS serán las estrellas del inédito espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de fútbol de Norteamérica, que se celebrará el 19 de julio en el MetLife Stadium en East Rutherford (Nueva Jersey).

El show será "definitivamente el mayor escenario de la historia" dijo este jueves el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la presentación de este concierto al estilo Super Bowl de la NFL, a la que acudió la colombiana Shakira.

El cartel del recital fue dado a conocer unas horas antes a través de un vídeo del cantante Chris Martin con personajes de Plaza Sésamo, que también serán parte del show.

El líder de la banda Coldplay está a cargo de la curaduría de este primer espectáculo de intermedio de una final de una Copa del Mundo de fútbol.

El recital estará producido por Global Citizen, plataforma de lucha contra la pobreza extrema, y contribuirá al Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA, una iniciativa que busca movilizar 100 millones de dólares durante el torneo.

Shakira, vinculada desde hace varias décadas con el gran certamen del fútbol, confirmó que interpretará la canción oficial del Mundial, "Dai Dai", y donará "el 100 por ciento de las ganancias" del tema al Fondo.

"Estos son tiempos muy difíciles y es importante que todos nos unamos para recordar y recordarles a todos lo importantes que son nuestros niños y su educación", dijo la artista en el evento Global Citizen NOW en Nueva York.

A través de un comunicado, Madonna describió el concierto como "profundamente significativo" para ella.

De su lado, la banda surcoreana BTS dijo que "la música es el lenguaje universal de la esperanza y la armonía, y es un honor celebrar ese poder en la Copa del Mundo conectando con millones de espectadores de todo el mundo en apoyo de la educación de los niños".

Un descanso alargado -

En marzo, Infantino ya avanzó que se preparaban para ofrecer este espectáculo en la mayor Copa del Mundo de la historia, la primera ampliada a 48 selecciones, que se disputará desde el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

En ese momento no concretó los artistas participantes ni la duración del espectáculo, que ha despertado temores de que prolongará el descanso de la final más allá de lo habitual en un partido de fútbol.

El pasado viernes, la FIFA dio a conocer que cada país anfitrión del Mundial tendrá su propia ceremonia de inauguración con actuaciones musicales.

En la de Ciudad de México, donde se levantará el telón del certamen el 11 de junio, actuarán artistas como Belinda, J Balvin y Maná mientras Katy Perry y Anitta lo harán un día después en Los Ángeles y Alanis Morissette y Michael Bublé en Toronto.

Precedentes en EEUU -

Aunque el show del intermedio será una gran novedad en un Mundial, sí existen precedentes en otros grandes torneos de fútbol organizados en Estados Unidos.

El año pasado se celebró un recital durante el descanso de la final del Mundial de Clubes de la FIFA, también en el MetLife Stadium.

El espectáculo, en el que actuó J Balvin, alargó la pausa más allá de los 15 minutos reglamentarios.

En 2024, la final de la Copa América celebrada en Miami también ofreció un recital durante el descanso encabezado por Shakira.

La estrella colombiana viene colaborando con los Mundiales de fútbol desde hace dos décadas.

Autora del recordado Waka Waka, himno del Mundial 2010, Shakira actuó en vivo al inicio de otras finales como la de Alemania 2006 y Brasil 2014.