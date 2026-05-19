Mundial 2026: Ecuador llevará un equipo "pasional" y "presente" según DT Sebastián Beccacece

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Quito, Ecuador/Ecuador irá a la Copa del Mundo de 2026 con un equipo "presente" y "pasional", dijo el martes el DT Sebastián Beccacece, quien esperará al menos hasta el 24 de mayo para presentar la lista de jugadores que disputarán el torneo en Norteamérica.

A puertas de su quinta cita mundialista, la Tricolor jugará dos partidos de preparación contra Arabia Saudita y Guatemala. Los duelos se disputarán en Estados Unidos el 30 de mayo y el 7 de junio.

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Para estos encuentros, el equipo de la "Mitad del mundo" no contará con los jugadores que participan en la Liga de Campeones de Europa, ni en las copas Libertadores y Sudamericana, adelantó el entrenador, lo que abre una oportunidad para los juveniles.

En este proceso han debutado 18 jóvenes, según el entrenador.

En el Mundial, "nosotros vamos a ser un equipo muy presente, muy pasional, con un gran compromiso de unidad espiritual y que va a representar muy bien al Ecuador", dijo Beccacece en una rueda de prensa en la Casa de la Selección, en Quito.

Ecuador integra el Grupo E del Mundial con Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

"Ecuador nunca jugó más de cuatro partidos en un Mundial, tenemos que vencer eso", expresó Beccacece, quien lleva 22 meses al frente de la Tri.

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El delantero Leonardo Campana, del New England Revolution de Estados Unidos, y el medicampista Patrik Mercado, del Independiente del Valle, se perderán el Mundial tras resultar lesionados.

Sin adelantar nombres, Beccacece dijo que tiene "mucha claridad" sobre la nómina de jugadores que llevará a la Copa del Mundo, pero prefiere esperar unos días más para presentarla ante eventuales bajas por lesión.

Ecuador debutará en la Copa del Mundo el 14 de junio cuando enfrente a Costa de Marfil en Filadelfia.

Para ese día, Beccacece señaló que espera tener un equipo con "niveles de atención y concentración extrema" que le permita "resolver lo que se presenta" en la cancha.

El estratega confió en que las próximas semanas podrá mejorar las debilidades en el ataque de Ecuador.

"Es verdad que no hemos sido los mejores en eso y aceptamos ese desafío de hacer lo necesario para ganar", apuntó.

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