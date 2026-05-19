Piden ‘justicia’ en velatorio de la madre de un preso político fallecido bajo custodia del Estado en Venezuela

Carmen Navas, madre del preso político Víctor Quero, fallecida pocos días después de confirmar que su hijo había muerto nueve meses atrás bajo custodia del Estado.

Decenas de venezolanos acompañaron el martes el velatorio de Carmen Navas, madre del preso político Víctor Quero, fallecida pocos días después de confirmar que su hijo había muerto nueve meses atrás bajo custodia del Estado.

Navas buscó exhaustivamente a Quero por más de un año, desde su arresto en enero de 2025, sin obtener respuestas de las autoridades. Oenegés calificaron la detención como una "desaparición forzada".

La muerte de la octogenaria el domingo causó conmoción en la sociedad venezolana.

Cerca de 50 personas se presentaron en la funeraria para acompañar el velatorio, entre allegados y desconocidos. Hicieron fila por algunos minutos para acercarse al ataúd a dar su último adiós.

Muchos lloraban en silencio, como Rosa Silva. "¡Justicia, justicia!", pedía cuando su féretro se alejaba dentro de la camioneta que la llevaría al cementerio, en el este de Caracas.

"Siento depresión, tristeza, justicia. Ella representa a todas las madres de Venezuela. Vine en solidaridad con ella porque es digna, se lo merece", dijo Silva a la AFP.

"A ella la mataron y le mataron al hijo", condenó entre lágrimas esta profesora de 62 años.

"¡Carmen Navas es la madre de todos!", se escuchaba entre la algarabía, donde se divisaban varias banderas de Venezuela.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez ordenó la víspera una investigación para esclarecer la muerte de Quero.

Rodríguez gobierna bajo fuerte presión de Washington luego de la captura en enero del mandatario izquierdista Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense.

Adelanta una agenda que incluye liberaciones de presos políticos y una histórica ley de amnistía que promete la liberación de miles de detenidos por razones políticas.

No obstante, la oenegé Foro Penal contabiliza aún unos 500 presos políticos en Venezuela.

Tras la muerte de Navas, más de una docena de presos políticos han sido excarcelados.