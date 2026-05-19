Chile detiene a líder mapuche tras cinco años prófugo

El líder mapuche Jorge Huenchullán fue detenido este martes tras permanecer prófugo por cinco años.

El líder mapuche Jorge Huenchullán fue detenido este martes tras permanecer prófugo por cinco años acusado de narcotráfico, en un operativo policial en la comunidad Temucuicui, un reducto rebelde indígena en el sur de Chile.

Huenchullán, de 49 años, es vocero o "werkén" de Temucuicui, en la localidad de Ercilla, en el sur del país. La comunidad reclama autonomía frente al Estado chileno en el marco de los reclamos de restitución de tierras por parte del pueblo mapuche, el mayor grupo indígena chileno.

La detención del "werkén" ocurrió de madrugada. En el operativo se utilizó un helicóptero militar y fue detenida también la pareja de Huenchullán.

Ambos son acusados de tráfico de marihuana.

"Fue un operativo muy limpio. No hubo personas lesionadas", dijo a la prensa la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

El gobierno alega que busca retomar el control del territorio.

"No vamos a parar. No puede haber partes del territorio donde el Estado no pueda estar presente", afirmó Steinert.

Huenchullán es uno de los fundadores de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, uno de los principales focos del conflicto abierto con comunidades indígenas radicales.

Los mapuche reclaman tierras que consideran suyas por derechos ancestrales en las regiones del Biobío y la Araucanía.

Desde hace cuatro años, parte de estas regiones tienen presencia militar. La medida ha reducido los ataques incendiarios atribuidos a facciones radicales por las autoridades.

La Fiscalía de la región de la Araucanía informó que Huenchullán corre el riesgo de ser condenado a penas de hasta 18 años de prisión.