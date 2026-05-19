‘Adopta Fest’ llega a El Patio con jornada de vacunación y adopción este domingo

Durante la actividad se estarán aplicando 100 vacunas quíntuples caninas C5 y 25 vacunas triple felina.

Perritos en El Patio, Costa del Este / Instagram - @elpatiopa
Danna Durán - Periodista
19 de mayo 2026 - 17:23

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá, a través de la Dirección de Gestión Ambiental y su programa de Bienestar Animal, realizará este domingo 24 de mayo el evento “Adopta Fest”, una actividad dedicada a promover el cuidado y la adopción responsable de mascotas.

La jornada se desarrollará de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. en El Patio, ubicado en Costa del Este, donde las familias podrán asistir junto a sus animales de compañía y participar de distintas actividades recreativas y de bienestar animal.

El evento contará con música en vivo, feria de adopción y una jornada de vacunación y desparasitación para perros y gatos.

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De acuerdo con la organización, durante la actividad se estarán aplicando 100 vacunas quíntuples caninas C5 y 25 vacunas triple felina, como parte de las acciones para fomentar la salud y protección de las mascotas.

La actividad también contará con la participación de Grada Radio y busca incentivar la tenencia responsable, así como crear conciencia sobre la importancia de brindarles una segunda oportunidad a animales en situación de abandono.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa y disfrutar de una tarde familiar junto a sus mascotas.

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