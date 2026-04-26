Realizan jornada masiva de esterilización de mascotas en Colón

Durante la jornada se efectuaron mil esterilizaciones; Misión Patitas, bajo el liderazgo del Despacho de la Primera Dama, ha realizado más de 25 mil intervenciones.

Provincia de Colón/Cientos de residentes participaron en una jornada masiva de esterilización de mascotas en Colón, donde también se brindaron servicios de vacunación y atención básica para perros y gatos.

Paula Saccogda, voluntaria de Misión Patitas, iniciativa liderada por el Despacho de la Primera Dama, explicó que esta es la jornada número 25 que realizan en la provincia de Colón y que, con esta actividad, ya acumulan 25 mil 248 esterilizaciones a nivel nacional. “La idea de este fin de semana es realizar mil esterilizaciones más y el próximo mes estaremos en Santiago”, señaló.

“Estas jornadas son clave para evitar el abandono, reducir la cantidad de animales en las calles y mejorar la salud pública”, agregó Saccogna.

Saconda explicó que también cuentan con un espacio en el Parque Omar, denominado Adopta Box, donde cada 15 días ofrecen mascotas desparasitadas, esterilizadas y vacunadas, listas para adopción.

Durante la actividad se contó con la visita del presidente José Raúl Mulino y la primera dama Maricel de Mulino, quienes lideran esta iniciativa para reducir la sobrepoblación animal y prevenir el abandono en las calles

Con información de Néstor Delgado.