Incertidumbre entre vendedores tras prohibición de ventas dentro de policlínica de la CSS en Las Tablas

Según explicó, se busca establecer un mecanismo que garantice que estas personas puedan continuar llevando el sustento a sus hogares, aunque dejó claro que ya no podrán ejercer sus ventas dentro de las instalaciones de la policlínica.

Los Santos/Un grupo de vendedores que comercializaba distintos artículos dentro de las instalaciones de la Policlínica Dr. Miguel Cárdenas Barahona en Las Tablas manifestó su preocupación e incertidumbre luego de que se les notificara que ya no podrán continuar realizando sus actividades dentro de las instalaciones de ese centro médico.

La mañana de este martes, los comerciantes sostuvieron una reunión con el director médico de la policlínica, Roy Herrera, quien les explicó que la medida responde a disposiciones contempladas en un nuevo reglamento institucional.

Los afectados cuestionaron la decisión y señalaron que, tras su salida de las instalaciones, han tenido que permanecer a la intemperie, bajo los árboles cercanos al centro médico, mientras buscan alternativas para continuar generando ingresos.

Ante la situación, Herrera indicó que la CSS mantiene conversaciones con la Alcaldía de Las Tablas para encontrar una solución que permita a los vendedores seguir desarrollando sus actividades económicas en otro espacio.

Según explicó, se busca establecer un mecanismo que garantice que estas personas puedan continuar llevando el sustento a sus hogares, aunque dejó claro que ya no podrán ejercer sus ventas dentro de las instalaciones de la policlínica.

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