Caso Guánico Abajo: 18 personas enfrentarán juicio por homicidio, secuestro y robo

El Tribunal de Garantías fijó para abril de 2027 el inicio del juicio por el caso ocurrido en junio de 2024. Cuatro personas ya han sido condenadas por estos hechos.

Al menos 18 personas enfrentarán juicio oral por el doble homicidio ocurrido en junio de 2024 en el sector de Guánico Abajo, distrito de Tonosí, luego de que un juez de garantías ordenara la apertura del proceso por los delitos de homicidio doloso agravado, asociación ilícita, robo y secuestro. El caso, que ya suma cuatro condenados, será llevado ante un Tribunal de Juicio en abril de 2027.

La decisión se dio durante una audiencia intermedia en la que también se estableció como fecha para el inicio del juicio oral el próximo 26 de abril de 2027, a las 9:00 a.m., en la sala n.° 5 del Sistema Penal Acusatorio de Las Tablas.

Para esta etapa procesal fueron admitidas más de 400 pruebas entre testimoniales, periciales y documentales presentadas tanto por el Ministerio Público como por la defensa, las cuales serán debatidas durante el juicio.

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La representación del Ministerio Público estuvo a cargo de la fiscal de la Sección de Homicidio y Femicidio, Liberia Cedeño. Por su parte, la defensa de los imputados fue ejercida por abogados del Instituto de la Defensa Pública, mientras que la representación de las víctimas estuvo a cargo de la defensora pública Grecillén Hernández Barahona.

Cuatro condenados por el mismo caso

Las autoridades recordaron que este proceso ya ha dejado varias condenas mediante acuerdos de pena y sentencias condenatorias.

Uno de los implicados fue condenado a 344 meses de prisión, equivalentes a 28 años y seis meses, tras aceptar responsabilidad por los delitos de homicidio doloso agravado, asociación ilícita y tráfico de armas y explosivos.

Además, otras dos personas recibieron condenas de 297 meses de prisión, es decir, 24 años y seis meses, por homicidio doloso agravado y asociación ilícita.

A estas sanciones se suma la condena impuesta en marzo pasado a un hombre de 35 años, quien también fue sentenciado a 297 meses de prisión por su vinculación con el caso.

En todos los casos, los tribunales ordenaron además la pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por un periodo de cinco años una vez cumplida la condena principal.

Investigación inició en junio de 2024

De acuerdo con las autoridades, la investigación comenzó el 18 de junio de 2024, luego de que dos personas fueran encontradas sin vida en el sector de Guánico Abajo, en Tonosí, provincia de Los Santos.

Con la apertura a juicio oral contra los 18 imputados restantes, el proceso entra ahora en una de sus fases más importantes, en la que un Tribunal de Juicio deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes.