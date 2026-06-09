Morosidad en los corredores alcanza los $15 millones; ENA y ATTT realizan operativo sorpresa

De los 15 millones de dólares adeudados, 8 millones corresponden a clientes afiliados al sistema Panapass.

Panamá/La deuda acumulada de los usuarios de los corredores administrados por la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) alcanzó los 15 millones de dólares, una cifra que motivó un operativo conjunto con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) para detectar conductores con saldos pendientes, multas y otras irregularidades.

La acción se desarrolló en la caseta de peaje de Madden, en el Corredor Norte, donde las autoridades verificaron vehículos que transitaban con saldo negativo en Panapass o sin estar afiliados al sistema de cobro electrónico.

Durante la jornada también fueron detectados conductores con multas en desacato. Algunos vehículos fueron retirados en grúa debido a que sus propietarios mantenían sanciones pendientes vinculadas a sus licencias de conducir.

Según datos de ENA, de los 15 millones de dólares adeudados, 8 millones corresponden a clientes afiliados al sistema Panapass, mientras que los otros 7 millones pertenecen a usuarios que utilizan los corredores sin estar inscritos en la plataforma.

Eric Zambrano, gerente de Cobros de ENA, explicó que estos operativos continuarán realizándose junto a la ATTT para combatir la morosidad.

Se trata de un grupo de operativos que vamos a estar realizando en conjunto con la Autoridad de Tránsito con la finalidad de detectar aquellos usuarios que insisten en transitar por los corredores sin saldo o transitar sin sticker Panapas o sin placa”, manifestó.

Zambrano indicó que personal de la empresa participa en los operativos para gestionar los cobros pendientes y, en algunos casos, ofrecer arreglos de pago a los usuarios morosos.

Tenemos un personal de nuestra parte para realizar los cobros que correspondan o realizar arreglos de pago si cabe la oportunidad de hacer un arreglo de pago”, expresó.

Por su parte, Andrés Pineda, inspector de la ATTT, explicó que muchos de los conductores sancionados mantienen multas asociadas tanto al vehículo como a la licencia de conducir.

“Las multas también van generadas a la licencia, lo cual los mantiene en desacato y por ese motivo se llevan los vehículos en grúa”, señaló.

Las autoridades recordaron que los conductores que circulen por los corredores con un saldo negativo superior a 10 dólares pueden ser sancionados. Asimismo, quienes utilicen estas vías sin contar con el sistema Panapass están expuestos a multas.

Ante esta situación, ENA reiteró el llamado a los usuarios para que regularicen sus cuentas e instalen el sistema Panapass, cuyo costo es de 10 dólares, a fin de evitar sanciones y contratiempos durante futuros operativos.

Con información de Jessica Román.