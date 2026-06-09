Dorindo Vega es el nuevo presidente del Consejo Municipal de Panamá

Panamá/El representante de corregimiento de la 24 de Diciembre y miembro del partido Realizando Metas (RM), Dorindo Vega, fue elegido este lunes como presidente del Consejo Municipal de Panamá para el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026.

Vega obtuvo 18 votos durante una elección realizada mediante votación abierta y nominal, superando al representante de Pueblo Nuevo, Luis Pérez, quien recibió cinco votos.

La elección definió la junta directiva que dirigirá las sesiones del Consejo Municipal durante el segundo semestre del año, en momentos en que la corporación enfrenta debates relacionados con proyectos comunitarios, presupuesto y gestión local en los distintos corregimientos del distrito capital.

Para la vicepresidencia fue escogida la representante de Santa Ana, Kira Ponce, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien recibió 18 votos. En esta elección no hubo otro candidato y se registraron cinco abstenciones.

Con estos resultados, la nueva directiva del Consejo Municipal de Panamá asumirá funciones a partir del próximo 1 de julio, con la responsabilidad de conducir los debates y decisiones que impactan a los 26 corregimientos que integran el distrito capital.

Con información de Elizabeth González.