Felipe Peláez se vuelve viral tras ser confundido con Daddy Yankee: así reaccionó el cantante

Un inesperado episodio protagonizado por el colombiano en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla se convirtió en uno de los videos más comentados en redes sociales durante los últimos días.

El reconocido intérprete de vallenato Felipe Peláez compartió con sus seguidores una divertida situación en la que varias admiradoras lo confundieron con Daddy Yankee, una equivocación que el artista decidió tomarse con humor y que terminó desatando miles de reacciones en internet.

La escena ocurrió mientras el cantante se encontraba en la terminal aérea y fue abordado por un grupo de mujeres que estaban convencidas de encontrarse frente a la leyenda puertorriqueña del reguetón. Lejos de corregir inmediatamente el error, Peláez optó por seguir la corriente a las seguidoras y convertir el momento en una divertida anécdota que posteriormente compartió en sus plataformas digitales.

En el video, grabado por el propio artista, se observa cómo varias admiradoras se acercan emocionadas para solicitar fotografías y saludarlo. Aprovechando la situación, el cantante colombiano comenzó a interpretar el papel del reguetonero puertorriqueño con un improvisado acento caribeño que provocó risas entre sus seguidores cuando la grabación fue publicada.

Durante la interacción, Peláez comentó frente a la cámara: “Pero bueno, mira lo que me está pasando aquí en Barranquilla, la gente me reconoció. ¿Están felices de estar aquí con Daddy Yankee?”. La respuesta de las admiradoras confirmó que la confusión seguía intacta, pues respondieron con entusiasmo que estaban felices de compartir ese momento con quien creían era el intérprete de éxitos mundiales como Gasolina, Rompe, Con calma y Dura.

La emoción de las fanáticas fue creciendo a medida que avanzaba la conversación. Una de ellas incluso expresó: “Mi mejor día”, mientras otra no ocultó su admiración y repetía constantemente: “Lo amo, lo amo” al acercarse al cantante para tomarse fotografías.

Lejos de poner fin a la broma, el artista continuó alimentando el momento con preguntas que mantuvieron viva la ilusión de las seguidoras. En otro fragmento del video preguntó: “¿Vas a Puerto Rico algún día?”, generando una respuesta inmediata por parte de una de las admiradoras, quien contestó: “De una. Ya, vamos ya”.

Tras la viralización del video, Felipe Peláez decidió explicar el contexto de la situación mediante un mensaje publicado en Instagram. Allí reveló que prefirió no desilusionar a las mujeres al notar el entusiasmo con el que se acercaron a saludarlo. En la publicación escribió: “Queridas seguidoras de Daddy Yankee: las vi tan emocionadas con nuestro encuentro que no tuve corazón para decirles que no era yo. Disculpas por la broma, abrazo grande a todas”.

El cantante también aprovechó para revelar que no es la primera vez que vive una experiencia similar. Según explicó, desde hace años algunas personas han encontrado cierto parecido físico entre ambos artistas, una percepción que, asegura, se ha incrementado recientemente. Al respecto señaló: “Desde siempre me han confundido ocasionalmente con Daddy, y ahora que he bajado de peso más. PD: A mis amigos de Puerto Rico, excusas por el mal acento, cambiar la ‘r’ por ‘l’ me hubiera ayudado tal vez, pero me tocó improvisar”.

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La publicación generó una avalancha de comentarios y reacciones entre los usuarios de redes sociales. Muchos destacaron el sentido del humor del cantante y celebraron la forma en que manejó la situación. Otros aprovecharon para bromear sobre el supuesto parecido con el ícono del reguetón, mientras algunos aseguraron que jamás cometerían esa confusión debido a la reconocida trayectoria de Peláez dentro del vallenato.

El episodio terminó convirtiéndose en una muestra más del carisma que ha caracterizado al artista a lo largo de su carrera. La anécdota también coincidió con una etapa de gran visibilidad para el cantante, quien recientemente regresó a la televisión colombiana como jurado de A otro nivel 2026, reforzando su presencia en la industria del entretenimiento y consolidando su lugar como una de las figuras más queridas de la música vallenata en Colombia.