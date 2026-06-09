Sharon Stone defiende 'Euphoria' en las escuelas: 'Todos los padres deberían verla'

La actriz volvió a poner a la serie en el centro del debate cultural tras afirmar que la serie de HBO debería proyectarse en los institutos de Estados Unidos y ser vista por los padres de familia.

Sharon Stone, que recientemente se sumó al elenco de la tercera y última temporada de la producción, aseguró que el programa retrata de forma honesta problemáticas que afectan a millones de adolescentes y jóvenes adultos.

Las declaraciones surgieron durante una conversación con la actriz y presentadora Keke Palmer para la serie “Actors on Actors”, producida por Variety. En ese espacio, Stone destacó el impacto emocional que tuvo la ficción desde su estreno y explicó por qué considera que puede servir como herramienta para abrir conversaciones familiares sobre temas complejos.

Euphoria, creada por Sam Levinson, se estrenó en 2019 y rápidamente se convirtió en una de las series más comentadas de HBO por su representación explícita de la sexualidad, el consumo de drogas, la violencia y la salud mental en la adolescencia. La historia sigue a un grupo de estudiantes de secundaria que atraviesan relaciones tóxicas, adicciones, crisis emocionales y conflictos familiares.

Con la llegada de su tercera temporada, la trama da un salto temporal y muestra a los personajes en su transición hacia la adultez temprana, explorando las consecuencias de las decisiones tomadas durante su juventud. Para Stone, esa evolución narrativa es precisamente una de las grandes fortalezas de la serie.

“Creo que es el mejor programa de televisión. Hemos conocido a estos chicos. Los hemos visto convertirse en jóvenes adultos. Los hemos visto convertirse en traficantes de drogas. Y yo mismo lo he vivido en mi familia”

Durante la entrevista, la actriz de 68 años compartió un episodio personal relacionado con su hermano Michael Stone, quien estuvo involucrado en actividades vinculadas al tráfico de drogas y fue encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Attica, en Nueva York. Ese antecedente familiar, explicó, le permitió conectar de manera directa con varias de las situaciones retratadas en la serie.

Stone también recordó la reacción que tuvo al ver el primer episodio de Euphoria, confesando que terminó llorando por la crudeza con la que se exponen problemáticas que muchas familias prefieren ignorar.

“Euphoria es muy actual. Creo que debería proyectarse en todos los institutos, y pienso que todos los padres deberían verla. Como madre, me encanta”

Keke Palmer coincidió con la actriz y señaló que la serie puede funcionar como un punto de partida para conversaciones necesarias sobre adicciones, salud mental y relaciones familiares. Según Palmer, parte de las críticas hacia la producción se enfocan únicamente en las escenas sexuales y dejan de lado el trasfondo emocional y social que plantea la historia.

“Bueno, lo que me encanta es que te da la oportunidad de conversar. Creo que a veces la gente se queda en la superficie diciendo: ‘No, hay demasiado sexo. Hay demasiado sexo, hay demasiado sexo’. Ese es el punto”

La postura de Sharon Stone ha generado nuevas discusiones sobre el papel de las series juveniles en el ámbito educativo y familiar. La actriz sostuvo que muchos padres creen conocer completamente la realidad de sus hijos, pero desconocen lo que ocurre en los círculos sociales que los rodean diariamente.

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Sin embargo, su propuesta contrasta con las advertencias expresadas en varias ocasiones por el propio Sam Levinson y por miembros del elenco, incluida Zendaya, protagonista de la serie en el papel de Rue Bennett. Tanto el creador como la actriz han insistido en que Euphoria está pensada para una audiencia adulta debido a la naturaleza explícita de sus contenidos.

Cuando se estrenó la primera temporada, Levinson explicó en una entrevista con IndieWire que esperaba que la serie ayudara a generar diálogos entre padres e hijos, aunque aclaró que no consideraba que estuviera dirigida a menores de 17 años.

El debate sobre Euphoria y su impacto cultural sigue vigente. Mientras algunos la consideran una representación necesaria de los problemas contemporáneos de la juventud, otros cuestionan el nivel de explicitud de sus escenas. Las declaraciones de Sharon Stone reavivan esa discusión en un momento clave para la serie, que se prepara para cerrar definitivamente su historia con una tercera temporada altamente esperada por el público.