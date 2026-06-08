Kim Kardashian acapara miradas con su esperado debut en la Fórmula 1 junto a Lewis Hamilton

La presencia de la celebridad en el Gran Premio de Mónaco se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados fuera de la pista durante el fin de semana.

La empresaria, figura mediática y referente de la cultura pop internacional Kim Kardashian hizo su primera aparición pública en el paddock de la Fórmula 1 desde que comenzaron los rumores y posteriores confirmaciones sobre su relación con el piloto británico Lewis Hamilton.

La llegada de la celebridad estadounidense transformó el ambiente habitual del exclusivo evento automovilístico. Kardashian desembarcó en Montecarlo a bordo de un lujoso yate, atrayendo inmediatamente la atención de fotógrafos, aficionados y medios de comunicación que siguieron cada uno de sus movimientos desde su llegada a la Riviera francesa.

Acompañada por su hermana Khloé Kardashian, recorrió algunos de los sectores más exclusivos del circuito urbano y experimentó de cerca el ambiente que rodea a la máxima categoría del automovilismo mundial. Su presencia no tardó en convertirse en uno de los temas dominantes de la cobertura social del evento, especialmente por su vínculo sentimental con el siete veces campeón del mundo.

El debut de Kim en el universo de la Fórmula 1 ocurre pocos días después de que la pareja compartiera señales más evidentes de su relación en redes sociales. La empresaria publicó recientemente una serie de imágenes y videos personales bajo el título “Últimamente”, contenido que ofreció a sus seguidores una visión más cercana de su vida privada. Entre las publicaciones destacó un video en el que aparece junto a Hamilton durante un paseo en bicicleta cerca de un río en Nueva York, alimentando aún más el interés de los fanáticos.

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Los rumores sobre el romance comenzaron meses atrás cuando ambos fueron vistos compartiendo tiempo en Inglaterra. Posteriormente, nuevas apariciones conjuntas en eventos de gran repercusión internacional fortalecieron las especulaciones. Desde entonces, fueron relacionados en encuentros celebrados durante el Super Bowl, el festival Coachella y diversas actividades en Miami.

Además del interés generado por la pareja, el estilo de Kardashian volvió a convertirse en protagonista. Para su primera visita al paddock, la empresaria eligió un atuendo compuesto por un body negro semitransparente con detalles bordados, combinado con jeans acampanados, zapatos de tacón y gafas oscuras. El conjunto fue ampliamente comentado en medios especializados en moda y entretenimiento, consolidando una vez más su influencia en tendencias internacionales.

Khloé Kardashian también llamó la atención con una propuesta más fresca y veraniega, acorde con el ambiente del Principado de Mónaco. Su presencia junto a Kim reforzó el atractivo mediático de un fin de semana que combinó deporte, glamour y celebridades.

Mientras tanto, Lewis Hamilton afrontaba uno de los compromisos más importantes de la temporada. El piloto británico llegó al circuito con la expectativa de conseguir resultados destacados en uno de los trazados más emblemáticos del calendario. La cita resultaba especialmente significativa debido a que continúa adaptándose a su nueva etapa con Ferrari, una de las escuderías más históricas del campeonato.

En los entrenamientos previos, Hamilton mostró señales positivas al registrar tiempos competitivos frente a su compañero de equipo, Charles Leclerc. Su rendimiento alimentó las expectativas de los aficionados de la escudería italiana, que esperan verlo luchar por posiciones de privilegio en uno de los circuitos más exigentes del mundo.

La carrera en Mónaco representa además una oportunidad importante para consolidar su progreso dentro de Ferrari. Hasta ahora, su mejor resultado con el equipo italiano había sido un segundo puesto conseguido en Canadá, desempeño que reforzó la confianza tanto del piloto como de la escudería de cara a las siguientes competencias.

La combinación entre el atractivo deportivo del Gran Premio y la presencia de una de las figuras más influyentes del entretenimiento mundial convirtió el fin de semana en un fenómeno mediático. La aparición de Kim Kardashian en el paddock confirmó el creciente interés que despierta la relación con Lewis Hamilton y añadió una nueva dimensión de visibilidad global a uno de los eventos más prestigiosos del calendario de la Fórmula 1, donde el espectáculo no solo se vive dentro de la pista, sino también fuera de ella.